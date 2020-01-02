"За день должно продаваться не менее 10 курток"

— Если сравнивать стоимость верхней одежды с прошлой зимой, то она подешевела благодаря дешевому доллару. Привезли из Китая шубы, пуховики и куртки. Одежда без меха в среднем стоит 2-2,5 тысячи гривен. С мехом — 3-4. Но из-за теплой зимы продаж почти нет, — рассказывает 38-летняя Елена Стельмах, владелица магазина "Пуховичок" в Виннице.

Елена открывает блокнот, где обозначены ежедневные продажи. Самые большие были в конце ноября, когда похолодало. Тогда за день покупали 15-22 куртки. Когда на улице было +13°С, товар не покупали вообще.

— Зимнюю одежду заказываем в августе. Два месяца ждала доставки с фабрик. Привезли восемь баулов пуховиков. В этом году в моде синий цвет, пудровые оттенки. Минус этого бизнеса - надо планировать наперед. Постоянно пересматриваю прогнозы синоптиков. Имею связь с народными. Обычно они угадывают, какой будет зима. За хороший прогноз делаю подарки. В прошлом году подарила пуховик одному мужчине. Он сказал, что декабрь будет снежным. Народные синоптики говорили об очень холодной зиме. Я набрала много шуб. Продала только одну, за 3,5 тысячи гривен.

Чтобы магазин работал нормально, за день должно продаваться не меньше десятка курток. Тогда будут деньги на аренду и зарплаты работникам. Сейчас придумываем акции, чтобы поощрить покупателей. Например, купи два пуховики и получи скидку 50 процентов на третий. По несколько семей кооперируются, приходят к нам одеться на зиму. Предлагаем также доставку и примерку пуховиков дома. Но людям это не очень интересно. Преимущественно просят снизить цену. Наиболее ходовые — куртки из прошлых коллекций. Продаю их по 1500-1800 гривен, — говорит Елена.

– 20 лет держу магазин дубленок и шуб. Товар стал неактуален. Потому что нормальной зимы нет, — говорит одесситка 40-летняя Ирина Толмакова.

- Зарабатывать удавалось благодаря разнице на курсе валют. Имела шубы, которые закупила, когда доллар был по 8 гривен. Когда курс вырос, автоматически подняла цену. На одной шубе имела тройную прибыль. Со временем все запасы распродала. Перестала делать бездумные закупки. Теперь в начале сезона еду в Европу. Смотрю, что продают в их магазинах. Потом делаю заказ в Китае. Сейчас на зиму берут что-то тонкое и красивое. Шубы, дубленки отошли в прошлое. На пике популярности пальто с искусственным мехом. В них можно ходить в дождь. Часть товара заказываю у украинских производителей. Неплохо шьют в Харькове, Одессе, Черновцах. Сотрудничаю с региональными производителями. Беру товар на реализацию.

Обувь обновляет каждый год

— Три года тому назад переехала в Киев. Каждый год вынуждена обновлять обувь. Потому что здесь тротуары посыпают солью. От нее обувь портится. Белый налет тяжело отмывается. Покупаю обычно новую пару на распродажах весной. В среднем стоит 2,5 тысячи гривен, — говорит 30-летняя Виктория Терненко.

— В столице магазины зимней одежды в основном продают легкие пуховики. Очень теплую одежду можно найти в торговых точках для лыжников, — добавляет владелец магазина Александр Щербацкий. — Продается одежда максимум до минус 10. Теплее в Киеве не нужна. Житель столицы за 15-20 минут доходит из дома до общественного транспорта, где всегда тепло. Популярными стали зимние куртки с множеством внутренних карманов. Это из-за того, что часто воруют в транспорте. По моим наблюдениям, среднестатистическая киевская семья обновляет гардероб каждую вторую зиму. Берут что-то практичное, не дороже 3 тысяч гривен.