Вырастут цены на хлеб

- Больше всего перед Новым годом подорожали яйца - почти в два раза. И в дальнейшем их стоимость будет расти. В начале 2021-го повысится цена на хлеб. Причины - дорогой газ, увеличивается минимальная зарплата, стоимость муки поднимается на 20-30 процентов, - говорит финансовый эксперт Алексей Кущ, 43 года.

- Растительное масло уже почти исчерпало рост цены. После Нового года может еще добавить 2-3 гривны. Гречка в этом году подорожала в полтора раза и больше не будет. Молоко, сахар - тоже. Единственное, что сдерживает цены на продукты в Украине - отсутствие действенной социальной политики. Уровень платежеспособности населения не повышается. Это служит своеобразным "якорем" для роста стоимости. Потребительская корзина украинцев не соответствует европейскому стандарту. Он больше подобен азиатскому или африканскому. Там большую часть занимают социальные продукты питания. Это мука, соль, масло, яйца, хлеб, крупы, макароны. Спрос на них растет, когда начинают дорожать. Этим пользуются торговые сети. Они с периодичностью в три-шесть месяцев провоцируют ценовые всплески на определенные товары. Раньше гречка подорожала в 1,5-2 раза. Сейчас стоимость яиц выросла с 2 до 3-3,5 гривны за штуку.

Влияние на цены в Украине также имеют внешние рынки, где стоимость определенных продуктов увеличивается. У нас государство не регулирует экспорт урожая. Продают практически все за границу - до последнего зернышка, литра масла. Но если государство будет ограничивать вывоз, внутренний рынок не обеспечит нужный уровень спроса и цену.

За последние недели подорожали фрукты - мандарины, яблоки, апельсины. Эксперты объясняют это увеличением спроса. На стоимость цитрусовых также влияет курс валют.

- Прогнозировать цены на январь трудно. Потому что меняются почти каждый день. На стоимость овощей и фруктов влияют колебания температуры воздуха, осложнения логистики, сбои в поставках. Задержался груз импортных томатов на один день, и имеем стремительный рост цены. А потом такое же падение. Как правило, после праздников цены снижаются и держатся низкие несколько недель. Нет причин считать, что в начале следующего года будет иначе. Также есть большие запасы практически всех овощей, - говорит 45-летний Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.