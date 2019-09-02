Вырастет пеня за долги по алиментам

Верховный суд изменил порядок начисления пени за несвоевременную уплату алиментов.

— Раньше пеню начисляли неправильно. Должника штрафовали за конкретный месяц. А погасить эту задолженность он мог через два года. Теперь пеню будут начислять до момента полного расчета по всем долгам, — говорит адвокат 44-летний Ростислав Кравец. — Если один из родителей не платил денег на ребенка в течение нескольких месяцев, ее будут начислять на весь размер неуплаченных алиментов за каждый день просрочки. Раньше пеню считали за каждый отдельный месяц. Соответственно, она была меньше. Размер пени не изменился — 1% от суммы долга.

Минюст разработал целую программу, чтобы сократить миллиардные долги по алиментам. В прошлом году в феврале ввели жесткие санкции для злостных неплательщиков. Им запретили выезжать за границу, управлять авто, пользоваться оружием. Это дало эффект. Стимулировало недобросовестных родителей, которые имеют возможность вовремя платить алименты. Правда, есть и те, на кого эти санкции никоим образом не повлияли. Это касается должников, которые не то что алименты, но и себя содержать не могут. Большинство никогда не было за границей. А кто уехал, вряд ли вернутся.