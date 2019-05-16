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пятница, 17 мая 2019 07:40

"Все котельные города отключили в феврале"

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- На индивидуальное отопление перешла десять лет тому назад. Тогда, как и сейчас, для этого потребовалось разрешение городского совета. Я два месяца ходила, - рассказывает 55-летняя Зоя Бойко из Смелы Черкасской области. Живет в трехкомнатной квартире на первом этаже пятиэтажки.

- Не знаю, почему откладывали решение вопроса. А потом дали разрешение не на мою квартиру, а на весь дом. Хотя у нас уже несколько квартир имели индивидуальное отопление. По сути, мне отказали. Тогда обратилась к частной фирме. За два дня они решили мой вопрос, установили индивидуальное отопление. Разрешение горсовета было с той же датой, которая была в первом документе. Его утвердил тот же состав комиссии. Я только ходила в газовое хозяйство, теплокоммунэнерго и наш ЖЭК - узаконивала. Заплатила фирме за услуги около 18 тысяч гривен. Деньги взяла в кредит в двух банках. Выплачивала в течение года.

В нашем доме около 10 процентов квартир перешли на индивидуальное отопление. В прошлом году я уже в сентябре включала котел на полную мощность, потому что стояла холодная погода. Моя квартира угловая, выходит на северную сторону. Централизованное отопление дали только 16 ноября. Тогда уже подняли цену. Большую часть кубов сентября-октября газовщики перенесли мне на ноябрь, когда газ уже подорожал. Ничего не смогла доказать. Хотя ко мне приходил контроллер, записывал данные счетчика, и я расписывалась в журнале. Теперь ежемесячно делаю фото счетчика в день, когда передаю данные. Иначе опять ничего не смогу доказать. Мама тоже хочет подключить себе индивидуальное отопление. Потому что в прошлом году отопительный сезон в Смеле начался с большой задержкой, только после вмешательства президента. У мамы вообще включили тепло в декабре. А в феврале отключили за долги все котельные в городе. Люди сидели без тепла. У меня расход газа тогда стал больше. Потому что обогревала стены холодных квартир соседей.

Жительница Смелы 50-летняя Лидия Пшеничная живет в двухкомнатной квартире в девятиэтажке. В доме установлены электроплиты. Сеть позволяет перейти на электрическое отопление.

- От централизованного теплоснабжения отключилась в 2006 году. Тогда начали давать разрешения. Собрала все документы. Прежде всего - разрешение от горсовета. Все обошлось в 10 тыс. гривен. Теперь ни от кого не завишу. Включаю отопление, когда хочу. Например, когда нужно быстро высушить стирку. Зимой в комнатах тепло. На кухне не грею, там достаточно плиты и духовки. А раньше мерзли. Потому что в нашем доме тепло идет сверху вниз. На верхних этажах люди доставили себе батареи, чтобы было теплее. У меня на пятом этаже еще полбеды, а в квартирах ниже люди постоянно мерзнут. За отопление плачу значительно меньше. Зимой получалось 800-1200 гривен. А у кого централизованное отопление, приходили счета по 4000. Сосед над нами тоже установил индивидуальное отопление. Потому что в прошлом году зимой намерзся, когда отключили тепло в городе.

- Отопление зимой включаем только днем, ночью оно не нужно. В спальне и зале установил алюминиевые батареи. Только включил котел, они уже теплые, - говорит 47-летний Валерий Зайвый из Смелы. Живет в двухкомнатной квартире. - Субсидию никогда не брали. За отопление платили максимум 1000 гривен. Для горячей воды у меня есть бойлер. Потому что газовый котел берет немало газа. Сейчас в городе много людей дома устанавливают электроконвекторы. Они экономнее, чем газовые котлы.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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