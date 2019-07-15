Вишни продают по 50 гривен

- В этом сезоне будет плохой урожай малины, смородины, вишни, черешни. Очень быстро закончился сезон клубники. Качественной ягоды почти не было. В июле она вообще исчезла с прилавков, - говорит эксперт плодоовощного рынка 39-летняя Татьяна Гетьман.

Килограмм малины на оптовых рынках стоит 40 грн. В прошлом году в это время ее продавали по 28-30 грн, в позапрошлом - по 30-33.

- Скоро малина подешевеет. Ведь сезон только начался. Цены на вишню скорее всего снижаться не будут из-за плохого урожая. В прошлом году в начале июля эта ягода стоила 25-27 гривен за килограмм. Сейчас - 40-50. Негативно на урожай ягод и фруктов повлияла холодная весна. В июне-июле добавились погодные перепады. Дожди меняла жара. Затем снова шел дождь. Хватает на рынке персиков и абрикосов. Последние в опте стоят 18-35 гривен за килограмм. Цена зависит от качества. Персики продают по 20-25 гривен. Кроме отечественных, на рынке есть фрукты из Греции, Сербии, Молдовы, Испании. Как правило, они по качеству лучше, чем украинские. Появились яблоки нового урожая из Черновицкой области. Стоят от 10 гривен. Арбузов в этом году посадили меньше. Завозят их в основном из Херсонской области. Сейчас продают от 6 гривен за килограмм. Дешевле арбуз будет стоить в августе. Тогда на рынке будут поздние сорта. Цены могут быть меньше, чем в конце прошлого лета. Тогда фермеры из-за дождей потеряли часть урожая.