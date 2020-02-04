Ведро вареников продавала за полчаса

— Раньше в электричках от торгашей отбоя не было. Предлагали носки, мази, одежду, полотенца. Я часто езжу, потому что мама болеет. А последние годы продавцы почти исчезли. Из нашего села Три человека раньше так зарабатывали. Поехали в Польшу, там выгоднее, — говорит 47-летняя Валентина Мазур из села Селище Винницкой области. Едет домой на электричке из Жмеринки.

— Разве это торги сейчас? Когда шли московские поезда, то за полчаса могла ведро вареников продать. Или курицу запеченную, втрое дороже, чем на нее потратила. А это ношусь с пирожками. Бывает, целый день никто не берет. Тяжелее всего перед праздниками и после них. Люди понаедались колбас, совсем не покупали. За день имею 100 гривен прибыли в лучшем случае, — присоединяется к разговору 56-летняя Ольга Пекалюк. Торгует выпечкой на вокзале в Жмеринке. Продает пирожки с вишнями, яблоками по 10 грн.

40-летняя Татьяна Полиновская носит в электричках конфеты, печенье, пряности.

— Сумка с продуктами весит 20 килограммов. За день так натягаюсь, что руки отваливаются. Раньше была продавцом на рынке, но владелец закрыл точку. Решила попробовать здесь, — рассказывает Татьяна. — Работаю через день. Самые ходовые — батончики "Ежик". У меня один стоит 3 гривны. В магазине — 2,2 гривны. За месяц имею 2-3 тысячи гривен чистыми.

На железнодорожной станции в Гнивани в вагон заходит продавец с пивом, орешками и чипсами. Говорит, будет выходить через две остановки. Зимой много больных в вагонах, можно вирус подхватить.

- Люди щедрее, когда возвращаются с работы. Лучше всего, когда в электричках тепло выключают. Тогда покупают чай, греются. Стаканчик стоит 10 гривен. Еще берут конфету или пряники. Заработки смешные стали. Раньше по 5 тысяч с женой имели. Сейчас надо на выгодный рейс попасть, — говорит 43-летний Александр, фамилию не называет. - Днем катаются одни пенсионеры. А вечером — конкуренция. Вот я на этом рейсе один пиво ношу, а вечером — трое.