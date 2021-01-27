"В некоторых странах предлагают нулевые или отрицательные проценты по валютным депозитам"

 
Ексклюзивы
1/5
"Как это вы в Украине не понимаете русский?" - як кафе и магазины переходят на украинский язык
"Как это вы в Украине не понимаете русский?" - як кафе и магазины переходят на украинский язык
Просмотров: 909
Фактически покупаем российскую электроэнергию - эксперт об импорте из Беларуси
Фактически покупаем российскую электроэнергию - эксперт об импорте из Беларуси
1 Просмотров: 180
"Плюсы" сдались - разблокировали видео Geek Journal с критикой "1+1"
"Плюсы" сдались - разблокировали видео Geek Journal с критикой "1+1"
Просмотров: 288
Закон о референдуме: Айвазовская развеяла "зраду"
Закон о референдуме: Айвазовская развеяла "зраду"
2 Просмотров: 387
Больше всего предрассудков у украинцев - в отношении здоровья
Больше всего предрассудков у украинцев - в отношении здоровья
Просмотров: 72
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Просмотров: 486
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Просмотров: 1170
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 657
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 2295
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 981
Фото
Все фото
2
2
2
3
2
Просрочили с выплатой микрокредита? Тогда вам к &quot;Dolga net&quot;
Просрочили с выплатой микрокредита? Тогда вам к "Dolga net"
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Интервью
1/5
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
2 Просмотров: 630
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 153
"В команде были игроки, с которыми не сложились отношения" - почему "Челси" уволил Лэмпарда
"В команде были игроки, с которыми не сложились отношения" - почему "Челси" уволил Лэмпарда
Просмотров: 396
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Просмотров: 486
Руководителем САП может стать "свой человек" Зеленского
Руководителем САП может стать "свой человек" Зеленского
Просмотров: 495
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
27 января 2021
1 Просмотров: 432
Запрошення на похорон
"Прощання з Ігорем відбудеться у четвер, о 13:00. Дякую всім, хто його знав і любив", – таке повідомлення приходить на Viber з невідомого ...
четверг, 28 января 2021 00:55

"В некоторых странах предлагают нулевые или отрицательные проценты по валютным депозитам"

  Комментировать
 

Национальный банк в этом году прогнозирует снижение долларизации экономики до 15-20%. Сейчас составляет 40%. Потому что украинцы больше доверяют американскому доллару, чем гривне. Причины - обесценивание национальной валюты, банковские кризисы, недоверие к власти.

- Планы Нацбанка реальные. Гривна становится популярной у населения и бизнеса. Проценты по гривневым депозитам сейчас гораздо выше, чем по валютным. Некоторые финучреждения предлагают максимально низкие ставки для валютных депозитов. Фактически люди просто хранят деньги на счету, - говорит финансовый эксперт 43-летний Алексей Кущ. - Когда мы работаем, получаем зарплату и покупаем на эти деньги доллары, то инвестируем в экономику Соединенных Штатов. Вместо того, чтобы поддерживать свою. Человек накапливает доллары, а завтра закрывается предприятие, где ему платят зарплату. Начинает расходовать накопленные доллары. В настоящее время в Соединенных Штатах наоборот - откроется новое предприятие, повысит конкуренцию на мировых рынках.

Двухвалютная экономика нестабильна. Нам нужно ориентироваться на страны с сильными позициями национальных валют. В частности, на Польшу. Поляки не измеряют цены в иностранной валюте. В Украине наоборот. На предприятиях зарплату называют в долларах. Недвижимость, авто покупаем за американскую валюту. Это одна из причин, почему мы так отличаемся от Польши по структуре экономики и динамике развития. В некоторых странах сейчас предлагают нулевые или даже отрицательные проценты по валютным депозитам. Например, в Швейцарии вкладчики платят комиссию банку за сохранность средств на счету. Вскоре украинские банки тоже только хранить валюту на счетах, без выплаты процентов.

Валютные кредиты для населения в Украине запрещены. Бизнесу предоставляют. Многие предприятия обанкротились из-за валютных займов. Например, брали кредит, когда доллар стоил 23 грн. А отдавать надо по 28. Именно поэтому валютные займы для бизнеса должны постепенно исчезнуть.

Для развивающихся стран, нормальный уровень долларизации 10-15 процентов. Полностью отказываться от использования доллара нецелесообразно. В общем Украине нужно больше ориентироваться на евро. Потому что у нас в законодательстве заложен европейский вектор. Почти 50 процентов экспорта идет в Евросоюз. Трудовые мигранты работают в основном там.

Население и бизнес вывели из банковской системы за годы независимости примерно $ 97 млрд, по данным Нацбанка. Западные финансовые учреждения оценивают, что на руках у украинцев - от $ 40 до $ 60 млрд.

- Если Нацбанк возьмет за основу пример Польши, то выиграют все - потребители, предприниматели, банки, государство, - продолжает Кущ. - Чем больше будет проходить операций в национальной валюте, тем больше налогов будет получать бюджет, будет уменьшаться объем теневой экономики. Плохо, если будут уменьшать количество долларов за счет жестких административных мер со стороны банков, налоговой, Нацбанка. Или искусственно будут снижать ставки по валютным депозитам.

Автор: Юлия КАРМАНСКАЯ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"В некоторых странах предлагают нулевые или отрицательные проценты по валютным депозитам"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Самые горячие фото бывшей военной, которая стала звездой ТикТок
Самые горячие фото бывшей военной, которая стала звездой ТикТок
7
 Просмотров: 17839
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
 Просмотров: 13275
Кого украинцы выбрали бы президентом - свежие рейтинги
Кого украинцы выбрали бы президентом - свежие рейтинги 8 Просмотров: 10800
Раввин дал совет президенту Зеленскому
Раввин дал совет президенту Зеленскому
 1 Просмотров: 9414
Сексуальную полицейскую освободили из-за видео для соцсетей во время работы
Сексуальную полицейскую освободили из-за видео для соцсетей во время работы
6
 Просмотров: 7983
Деньги
Хотят запретить переносить рабочие дни
Хотят запретить переносить рабочие дни Просмотров: 9
Мошенники просят оплату за два месяца
Мошенники просят оплату за два месяца Просмотров: 36
Газ подешевел до 6,99 гривны
Газ подешевел до 6,99 гривны Просмотров: 369
"В Польше мужчины зарабатывают тысячу евро в месяц, женщины — около 600"
"В Польше мужчины зарабатывают тысячу евро в месяц, женщины — около 600" Просмотров: 22158
"Украинские водители не увидели значительного снижения цен на заправках"
"Украинские водители не увидели значительного снижения цен на заправках" Просмотров: 342
Больше всего комментируют
8
Кого украинцы выбрали бы президентом - свежие рейтинги
4
Украина может обойтись без вакцинации - врач назвал условия
2
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
2
Закон о референдуме: Айвазовская развеяла "зраду"
1
Раввин дал совет президенту Зеленскому
Голосов: 1243
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть