"В некоторых странах предлагают нулевые или отрицательные проценты по валютным депозитам"

Национальный банк в этом году прогнозирует снижение долларизации экономики до 15-20%. Сейчас составляет 40%. Потому что украинцы больше доверяют американскому доллару, чем гривне. Причины - обесценивание национальной валюты, банковские кризисы, недоверие к власти.

- Планы Нацбанка реальные. Гривна становится популярной у населения и бизнеса. Проценты по гривневым депозитам сейчас гораздо выше, чем по валютным. Некоторые финучреждения предлагают максимально низкие ставки для валютных депозитов. Фактически люди просто хранят деньги на счету, - говорит финансовый эксперт 43-летний Алексей Кущ. - Когда мы работаем, получаем зарплату и покупаем на эти деньги доллары, то инвестируем в экономику Соединенных Штатов. Вместо того, чтобы поддерживать свою. Человек накапливает доллары, а завтра закрывается предприятие, где ему платят зарплату. Начинает расходовать накопленные доллары. В настоящее время в Соединенных Штатах наоборот - откроется новое предприятие, повысит конкуренцию на мировых рынках.

Двухвалютная экономика нестабильна. Нам нужно ориентироваться на страны с сильными позициями национальных валют. В частности, на Польшу. Поляки не измеряют цены в иностранной валюте. В Украине наоборот. На предприятиях зарплату называют в долларах. Недвижимость, авто покупаем за американскую валюту. Это одна из причин, почему мы так отличаемся от Польши по структуре экономики и динамике развития. В некоторых странах сейчас предлагают нулевые или даже отрицательные проценты по валютным депозитам. Например, в Швейцарии вкладчики платят комиссию банку за сохранность средств на счету. Вскоре украинские банки тоже только хранить валюту на счетах, без выплаты процентов.

Валютные кредиты для населения в Украине запрещены. Бизнесу предоставляют. Многие предприятия обанкротились из-за валютных займов. Например, брали кредит, когда доллар стоил 23 грн. А отдавать надо по 28. Именно поэтому валютные займы для бизнеса должны постепенно исчезнуть.

Для развивающихся стран, нормальный уровень долларизации 10-15 процентов. Полностью отказываться от использования доллара нецелесообразно. В общем Украине нужно больше ориентироваться на евро. Потому что у нас в законодательстве заложен европейский вектор. Почти 50 процентов экспорта идет в Евросоюз. Трудовые мигранты работают в основном там.

Население и бизнес вывели из банковской системы за годы независимости примерно $ 97 млрд, по данным Нацбанка. Западные финансовые учреждения оценивают, что на руках у украинцев - от $ 40 до $ 60 млрд.

- Если Нацбанк возьмет за основу пример Польши, то выиграют все - потребители, предприниматели, банки, государство, - продолжает Кущ. - Чем больше будет проходить операций в национальной валюте, тем больше налогов будет получать бюджет, будет уменьшаться объем теневой экономики. Плохо, если будут уменьшать количество долларов за счет жестких административных мер со стороны банков, налоговой, Нацбанка. Или искусственно будут снижать ставки по валютным депозитам.