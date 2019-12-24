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пятница, 27 декабря 2019 06:45

В начале следующего года бензин не будет дорожать

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Президент Владимир Зеленский во время встречи с нефтетрейдерами призвал снизить стоимость бензина на заправках. Мол, этому способствует укрепление курса гривны. Поэтому сети должны не просто предлагать скидки на топливо, а снизить его стоимость.

Бензин и дизтопливо стоят в Украине в среднем 27,1 грн/л. В Офисе президента предлагают снизить стоимость до 25,6. Такой она была в декабре прошлого года. Тогда нефть в мире продавали по $58 за баррель. Сейчас - $67. В конце 2018-го доллар стоил 27,5 грн. Сейчас - 23,3.

- Цены на нефтепродукты напрямую связаны с курсом валют. Это работало последние 15 лет, но почему-то перестало в нынешнем году. Доллар падает. А стоимость бензина, который на границе покупаем за валюту, стоит на месте. Это сигнал, что на рынке что-то не так, - говорит 43-летний Сергей Куюн, директор консалтинговой группы "А-95". - Одна из причин - в Украине много нелегальных автозаправочных станций. Они не платят налогов, работают без разрешений и лицензий. Продают топливо дешевле, чем компании, которые соблюдают законодательство. Объемы продаж последних снижаются, и они поднимают цены, чтобы не потерять заработков. В этом году наценка на литре горючего по сравнению с прошлым, больше на 30 процентов. Особенно от конкуренции с нелегальными автозаправками страдают сети эконом-сегмента. С другой стороны, рынок топлива в Украине работает нормально. Потребитель может выбирать цену, качество, сервис. Разница в стоимости горючего на заправках составляет 6 гривен за литр. Дороже бензины стоят в премиальных сетях. Дешевле - в эконом. У первых есть больший потенциал к снижению стоимости.

За последние дни недели цены на заправках снизились от 50 копеек до 1 гривны на литре. В начале 2020-го бензин вряд ли подорожает. Для этого нет причин. Рынок нефти стабильный, гривна укрепляется. Все будет зависеть от того, сможет ли власть обеспечить равные условия игры на рынке. Тогда компании вынуждены будут конкурировать и предлагать объективные цены.

- В следующем году топливо может подорожать за счет роста стоимости нефти в мире. Если курс доллара и дальше будет снижаться, ожидать подорожания не стоит. Было предложение в парламенте уравнять акцизы на все виды горючего. Его отклонили пока. Если примут, то литр бензина может подешеветь на гривну. Однако тогда автогаз подорожает на две гривны, - добавляет аналитик Максим Пархоменко, 25 лет.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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27
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