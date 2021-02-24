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В марте начнут выдавать дешевые кредиты на жилье

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1 марта для украинцев станет доступной ипотека под 7% годовых. Кредит на жилье можно будет оформить на срок до 20 лет. Минимальный взнос - 15% стоимости жилья.

Цена выбранной недвижимости не должна превышать 2,5 млн грн. Максимальная сумма кредита в рамках программы составит не более 2 млн грн.

Кабмин упростил условия оформления ипотеки. Теперь не нужно стоять на квартирном учете, быть молодой семьей, переселенцем, научно-педагогическим работником, медиком или работником бюджетной сферы, чтобы претендовать на жилье по государственной программе "Доступная ипотека". Увеличили максимально допустимый размер среднемесячного совокупного чистого дохода заемщика и членов его семьи. Вместо пятикратного будут учитывать 10-кратный размер средней зарплаты в регионе, где расположена недвижимость.

- Условия упростили. Но у банков есть свои требования к заемщикам - определенная зарплата, первый взнос, стоимость жилья. Людям, которые работают неофициально или получают зарплату в конверте, будет трудно оформить ипотеку, - говорит 42-летний Сергей Курганов, генеральный директор риелторского объединения "Простор". - Дешевые кредиты будет выдавать ограниченное количество банков. Их перечень утверждает правительство. Обязательно нужно будет оплатить комиссию. Она разовая, может достигать от 1 до 4,5 процента. Кредиты надо страховать. Это считается отдельно. То есть заявленные 7 процентов ипотеки технически превращаются в 8-9. Через пять лет банк может поднять ставку по кредиту.

Есть риск по выполнению государством своих обязательств. Например, человек оформляет в банке кредит на жилье под 10 процентов годовых. Государство из Фонда развития предпринимательства должно компенсировать 3 процента. Если там денег не окажется, гражданин должен самостоятельно покрывать все проценты.

Заемщик ограничен в выборе жилья, по условиям дешевой ипотеки. Например, многоэтажки должны быть построены не ранее 2015 года. Есть ограничения по площади - не более 50 "квадратов" на собственника жилья. Плюс 20 "квадратов" на каждого члена семьи. То есть молодые супруги смогут приобрести квартиру площадью максимум 70 квадратных метров. Ипотека будет доступна для небольшого круга людей. Среди потенциальных покупателей - те, кто официально получает не менее 20 тысяч гривен зарплаты.

- Возьмем однокомнатную квартиру в новостройке на столичной Троещине. Площадь - 44 "квадрата". Дом на этапе ввода в эксплуатацию. Такое жилье стоит 935 тысяч гривен, - продолжает Сергей Курганов.

- Если оформлять дешевую ипотеку, то первый взнос составит около 140 тысяч гривен. На остальные оформляется заем. Ежемесячная плата по кредиту будет примерно 7950 гривен. Но это жилье без ремонта, внутри бетон. Есть окна, двери, подключена вода и отопление. Ремонт будет стоить около 300 тысяч гривен.

Если рассматривать однокомнатную квартиру такой же площади на вторичном рынке, она будет стоить 45 тысяч долларов - более 1,2 миллиона гривен. Соответственно, возрастет первый взнос, выплаты по кредиту.

Кредит под 7 процентов можно получить также под строительство дома. Но это менее выгодно. Сразу все стройматериалы не закупишь, они могут подорожать. Более-менее комфортное жилье будет стоить 100 тысяч долларов - это около 3 миллионов гривен. А по программе доступной ипотеки действует ограничение на сумму кредита - не более 2 миллионов.

Автор: Юлия КАРМАНСКАЯ
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