В декрет ходят на четыре месте

41-летний Богдан Борисюк из Хмельницкого 15 лет с семьей живет в бельгийском Брюсселе. С женой Анастасией воспитывают двух дочерей — 13-летнюю Марту и Анисию, 5 лет.

— В Бельгии государственных садиков мало, только для бедных семей. Декрет у женщины длится четыре месяца. После этого встает вопрос — куда отдать ребенка? — говорит Богдан. - Есть много частных садиков, но они дорогие. Среднестатистический мужчина в Бельгии получает 2-2,5 тысячи евро, женщина — 1,5–1,8 тысячи. Детсад стоит примерно 600 евро. Мы водим Анисию к женщине, которая в декретном отпуске. Кроме своих двоих детей, еще нянчит четверо чужих. За одного берет 300 евро. Просит приносить продукты. Жена познакомилась с ней в супермаркете. Отдали няне дочь, когда ей было 6 месяцев. Анисия до 2 лет питалась материнским молоком. Директор фирмы, где работала жена, отпускал ее кормить. Для бельгийцев — это святое.