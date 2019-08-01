В букет кладут копчености и алкоголь

23-летняя Виктория Дорошенко из Одессы делает на заказ съедобные букеты.

— Раньше занималась маникюром. Хорошо зарабатывала. Вышла замуж, ушла в декрет. Пришлось искать другую работу, потому что вредно для здоровья, — рассказывает. — Как-то пригласили на день рождения к другу. Решила сделать подарок своими руками. В интернете смотрела много видео о съедобных букетах. Собрала из маленьких бутылок алкоголя, лимона и копченостей. Гостям понравилось, начали заказывать у меня такие подарки. Не думала, что это перерастет во что-то больше. Но "сарафанное" радио сделало свое дело.

Продукты покупаю сама. В среднем на мужской букет с алкоголем и нарезкой идет 400 гривен. Клиенту с работой он обходится в 650. Самый большой букет заказывали работники одной фирмы на подарок шефу. Это была плетеная корзина с фруктами. Заплатили 1500 гривен. В детские букеты кладу зефир, шоколад, чупа-чупсы, жвачки. Это идеальная работа для женщин в декрете. Если продавать съедобные букеты раз на два дня, за месяц можно заработать 4000 гривен.