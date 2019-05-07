Украинский лук вывезли за границу

В Украине подорожали овощи борщевого набора прошлогоднего урожая. Лук стоит от 30 грн. Морковь, свеклу продают по 29, капусту - 40, картофель - 14 грн. В прошлом году в начале мая килограмм лука стоил 6 грн, моркови - 12, свеклы, капусты - 10, картофеля - 8 грн.

- Цены на овощи колеблются ежегодно. Впервые серьезное подорожание увидели в октябре-ноябре 2015 года. Тогда стоимость выросла на 70 процентов. Ежегодно причины подорожания разные. В Украине нет информации о балансе производства, потребления и экспорта отечественной продукции. Никто из производителей не знает, что сеять, какая культура будет прибыльной, - говорит 46-летний Алексей Дорошенко, директор Ассоциации поставщиков торговых сетей.

Производители лука последние два года имели большие урожаи. Спрос на продукцию был низкий. Поэтому в 2018-м посеяли меньше лука. Потом оказалось, что в Европе был плохой урожай. Украинские фермеры поспешили продать лук за границу. Таким образом, у нас не осталось собственных запасов. Пришлось завозить лук со всего мира. С начала 2019-го он был лидером подорожания. Сейчас лук опередила капуста. За первый квартал стоимость выросла на 95 процентов, свидетельствуют данные Госкомстата. В апреле цена еще подскочила. Цены на овощи борщевого набора стабилизируются в начале июня. Тогда фермеры соберут первый урожай. В августе капусту, лук будут продавать по 10 гривен за килограмм. Правда, осенью овощи снова подорожают.

Чтобы не было ценовых скачков, надо выводить бизнес из тени. Значительная часть предприятий не отчитывается об объемах урожаев. А фермерам уже в январе необходимо знать, сколько в государстве какой продукции. Тогда каждый будет понимать, что надо сеять. Такой информации сейчас нет. Кроме того, надо совершенствовать выплату государственных дотаций. Их сегодня получают самые крупные агрохолдинги. А нуждаются - малые и средние хозяйства.

Также стоит снизить налоги на продукты. В Украине налог на добавленную стоимость составляет 20 процентов. В Польше - 5, Германии - 7. Еще следует увеличить перечень продуктов, стоимость которых контролирует государство. Во Франции это несколько тысяч. В Украине - 31 продукт. Перечень необходимо расширить до 150. Тогда фактически будем контролировать весь рацион украинцев.