Украинцы несут деньги в банки

Банки повысили ставки по гривневым депозитам. На срок от месяца до шести предлагают хранить деньги под 10-14% годовых. Вклады на год - от 14,69%. По валютным вкладам ставки не превышают 3% годовых.

На депозитах украинцы держат 451,9 млрд грн, по данным Фонда гарантирования вкладов. Статистика не учитывает вклады в Сбербанке. Он не является участником Фонда.

- Сегодня на гривне банки могут зарабатывать приличные деньги. Вкладывают средства в облигации внутреннего государственного займа, покупают депозитные сертификаты Нацбанка. Поэтому заинтересованы в гривневых депозитах, - объясняет финансовый эксперт 43-летний Алексей Кущ. - Банки могут предлагать украинцам хранить деньги под 13-15 процентов годовых. Это экономически обоснованная ставка. В ближайшее время доходность гривневых депозитов возрастет еще на 1 процент. По валюте - другая ситуация. Гривна укрепляется. Финансовая подушка из долларов и евро становится убыточной для банков. Поэтому валютные депозиты берут под низкие проценты. Украинцы предпочитают краткосрочные депозиты. Самые популярные - до шести месяцев в гривне под 14-15 процентов годовых.

Население активно несет деньги в банки. Сейчас есть депозитов на 527 миллиардов гривен. Но есть несколько рисков. В частности, много средств лежит на депозитах до востребования. Во время кризиса эти деньги первыми заберут из банков. Кроме того, более 300 миллиардов гривен украинцы хранят в государственных банках. В случае кризиса, государству будет сложно вернуть эти деньги.