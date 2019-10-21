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вторник, 22 октября 2019 07:45

Украинцами активно интересуется Китай

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Украинцам станет проще устроиться на работу в Германии. С марта 2020 года заработает новый миграционный закон. Сейчас местные работодатели в первую очередь должны искать кадры среди немцев и жителей стран Евросоюза. Новый закон отменяет это правило.

- Миграция - нормальный процесс. Украинцы едут в Польшу, поляки - в Германию, немцы - в США. Однако трудовая миграция провоцирует дефицит работников. Поэтому страны ослабляют законы. Так как хотят закрыть кадровые дыры, - говорит 31-летняя Юлия Дрожжина из экспертно-аналитического центра "Хедхантер Украина".

Где украинцы ищут работу?

- Отправляются чаще всего в Польшу, Словакию, Венгрию, Чехию. Потому что подобная ментальность, близко домой. На втором месте - Германия. Есть спрос на работу в Беларуси и Казахстане. Также работают в Великобритании, Испании, Италии, Португалии, США. Реже выбирают Израиль. Официально устроены около 40 процентов украинских работников. Сейчас меньше едут на сезонную работу. Преимущественно это было неофициально.

Какие условия предлагают иностранные работодатели?

- Обычно предоставляют жилье на производстве, сезонных работах или в агропромышленности. В основном работают по 12 часов, шесть дней в неделю. Зарплаты стартуют от тысячи долларов.

Каких вакансий за рубежом больше всего?

- Самые востребованные программисты, рабочие, производственный и домашний персонал. Спрос есть на инженеров. Это касается практически всех стран. Даже Швейцарии, где иностранцам устроиться трудно. В то же время существует географическая специализация. В Польше, Чехии больше вакансий рабочих профессий. В Испании, Италии, Португалии нужен домашний персонал и в гостинично-ресторанный бизнес. Украинцами активно интересуется Китай. Например, приглашает преподавателей.

Кто чаще всего уезжает работать за границу?

- Специалисты аграрной сферы производства, домашний персонал. У программистов другая мотивация. Едут не из-за возможности больше зарабатывать. Хотят карьерного роста и нового опыта.

Надо подтвердить знание языка

- В 2020 году немецкие работодатели смогут принимать работников из стран за пределами Евросоюза, которые подтвердят профессиональную квалификацию и знание языка, - говорит 42-летний Василий Воскобойник, президент Ассоциации международного трудоустройства.

- Пока большинство украинцев работают в Германии нелегально. Преимущественно имеют польские рабочие визы. За это нарушение угрожают депортация и штраф. Трудятся на тех же условиях, что и местные. В Польше в среднем зарабатывают 800-1000 евро в месяц - 22-28 тысяч гривен. В Германии зарплаты стартуют от 1600 евро - 44 000 гривен. В Польше найти работу сегодня проще. Поэтому туда украинцы едут массово. 93 процента украинцев за рубежом работают руками, независимо от уровня образования и компетенции. Об этом свидетельствуют социологические исследования. Основная причина - не знают языка. Поэтому не могут подтвердить уровень профессионализма.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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