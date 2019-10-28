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вторник, 29 октября 2019 00:45

"Трудно найти клубнику и помидоры, которые подходили бы для сушки"

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- В Украине рынок сухофруктов занят где-то на 5 процентов. Работают в основном мелкие производители. Продают продукцию через соцсети, - рассказывает 39-летний Андрей Жуков из Луганска. Последние пять лет живет с семьей в городе Старобельск Луганской области.

Андрей Жуков раньше работал менеджером по продажам. В прошлом году начал производить чипсы из овощей, фруктов, ягодную пастилу. Открыл в Старобельске магазин.

- Мы давно сушили фрукты и овощи для себя. До войны заложили ягодник, хотели продавать урожай. Потом это стало никому не нужно. А урожаи были большие. В 2016 году впервые выиграл грант на свое дело. Дали 8 тысяч гривен на сушилку. За собственные средства потихоньку докупил оборудование, - продолжает Андрей. - Летом преимущественно заготавливаем сырье. Покупаем ягоды, фрукты и замораживаем. Трудно найти определенные виды клубники и помидоров, которые подходили бы для сушки. Для получения 850-900 граммов сушеных ягод надо 10 килограммов свежих. И на 132 гривны сжечь электричества. Для предпринимателей действуют коммерческие тарифы - 3,65 гривны за киловатт. На чипсы сушим бананы, киви, клубнику, лимоны, ананасы, яблоки, груши, помидоры, кабачки. Пастилу делаем без сахара, в основе - яблочное пюре и сок. Добавляем имбирь, лимон, клубнику, банан, крыжовник, смородину. Смешиваем и выливаем на поддон сушиться. Получается некий фруктовый лаваш. Чтобы иметь идеальный продукт, нужно много времени и сил. Не сразу получили то, что хотели. Зимой сушим яблоки, груши, хурму и цитрусовые. Летом делаем клубничные и другие чипсы. На каждую партию надо от 10 до 20 часов, в зависимости от количества поддонов в сушилке. Килограмм готовой продукции стоит 500-600 гривен. Для сравнения, привезенные из Китая сушеные бананы или курагу продают по 150 гривен. Дешевле, так как их сушат ускоренным методом. Используют химические вещества.

Фасуем продукцию в вакуумные пакеты, храним в холодильниках. Продавали сначала пастилу, закрученную в спираль. Потом поехал по обмену опытом в Грузию. Увидел, как там ее пакуют. Продают лотком, не разрезают. Отказались от дополнительного оформления и снизили благодаря этому цену. Хотим, чтобы наши продукты были доступны всем. Сначала продавали через сайт бесплатных объявлений. Сейчас - через собственный сайт и группу в соцсетях. Самый популярный - сушеный банан. Весной и осенью лучше всего берут чипсы из яблок и груш. По сути, продажи стартовали месяц назад. До тех пор в основном заготавливали сырье.

Весной выиграл грант на 150 тысяч гривен. Деньги пошли на дополнительное оборудование. У нас скорее уровень домашней кухни или ручного производства. Чтобы перейти на более профессиональное, не хватает миллиона гривен. Для ремонта цеха в соответствии со всеми требованиями необходимо 500-700 тысяч.

Андрей Жуков планировал создать сельскохозяйственный кооператив в районе. Хотел с местными выращивать ягоды и овощи. Затем сушить их. Идею поддержали международные благотворительные организации. Однако селяне не захотели объединяться.

- Люди отдают земли в аренду под пшеницу и подсолнечник, - говорит предприниматель. - Многие не хотят работать и вкладывать деньги в будущую прибыль. Лучше получить 20 гривен сейчас, чем 200 через год. Предлагал трудиться на своей земле и вместе продавать продукцию. Но надо было бы устанавливать капельный полив, отдавать на реализацию только лучший урожай. Услышал кучу отговорок, не хотят рисковать, не доверяют. Все хотели сначала увидеть, как это будет работать. Сельское хозяйство в Луганской области приходит в упадок. Здесь ужасные дороги. Малину приходится перевозить на подушках, чтобы не повредить ягоды. Надо 40 минут, чтобы проехать 20 километров.

Автор: Анна ДЕРЕВЯНКО
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