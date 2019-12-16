Температура горячей воды должна быть не меньше 50 градусов

- Определили требования снабжения горячей водой. Это позволит украинцам требовать качественные коммунальные услуги. Если таковых не предоставили, платежки должны пересчитать, - говорит премьер-министр Украины Алексей Гончарук, 35 лет.

- Хотела создавать косметику с детства. Этим занималась моя прабабушка, потом мать. До открытия собственного бизнеса я работала в большой косметической компании, - рассказывает киевлянка 30-летняя Дарина Куга. С матерью создала торговую марку натуральной косметики "Квитка".

- Начинали собственное дело с 6 тысяч гривен. Сначала у нас было три средства - крем для лица, под глаза, порошок для очистки кожи. Пришлось учиться продвигать натуральную косметику. Это совсем не так, как в крупных компаниях. Там есть бюджеты на это. У меня же были только соцсети. Первую косметику дарили блогерам. Также посещала женские клубы, разговаривала с клиентками. Все заработанные деньги вкладывали в развитие бизнеса.

Имели хлопоты с созданием новых продуктов. Написали формулу, на бумаге она казалась идеальной. А когда изготовили средство, его вид не понравился. Пришлось серьезно вложиться в обучение. Нашла онлайн-школу в Великобритании. Прошла курс по созданию средств для ухода, научилась писать рецептуры. Постоянно слежу за исследованиями. Испытываем новые продукты. Лабораторию оборудовали в квартире. Создает косметические средства моя мать Светлана. Привлекаем еще одну сотрудницу, если есть большой заказ. Самый популярный продукт - твердый шампунь. Напоминает мыло. Его хватает на четыре-шесть месяцев. Стоит 260 гривен.

Бизнес окупился за восемь месяцев. Если бы не делали ошибок, получилось бы быстрее. В начале решили делать коробочки красоты с двумя косметическими средствами. Вложили немалые деньги. Запланировали положить туда маску, в которой срок годности месяц. Поэтому изготавливать ее надо ближе к дате отправления, чтобы не испортилась. Второй способ - твердые скрабы с маслами для тела. Нужно время, чтобы этот продукт застыл в форме. А их не хватало. Занимали деньги, докупали.

Впоследствии сократили ассортимент. Некоторые средства себя не оправдали, их редко заказывали. А ингредиенты имели небольшой срок годности. Линейку из 10 кремов сократили до трех. Уменьшили количество масок, сделали их более универсальными. Пережить это было трудно. Мать отстаивала каждую позицию. Со временем поняла, что я права. Сейчас работаем как ателье косметики. Можем создать любое средство индивидуально для клиента.