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пятница, 05 июля 2019 07:21

Шведский магазин набирает украинцев

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Украинцев начала набирать на работу шведская торговая сеть "Икеа". Ищут 100 работников. В частности специалистов по продажам, по работе с клиентами, логистов и дизайнеров интерьера. Первый магазин в Украине планируют открыть до конца 2019-го. Он будет в Киеве.

- Открытие шведского магазина-позитивный сигнал для Украины. Появятся новые рабочие места. Возрастет конкуренция между крупными украинскими строительными и мебельными магазинами. Они вынуждены будут пересматривать цены, увеличивать ассортимент товаров и зарплаты работникам. Ведь придется конкурировать за квалифицированную рабочую силу с иностранной сетью, – говорит Иван Зайцев из Ассоциации ритейлеров Украины, 37 лет.

Долгое время шведская сеть пыталась выйти на украинский рынок собственными силами. Вблизи Киева и в Одессе компания планировала открыть торговый гипермаркет площадью 2 тысячи "квадратов". Это не удалось из-за низкой покупательной способности, политических и экономических рисков. Тогда проект заморозили. В 2017-ом шведы в очередной раз объявили об открытии магазина в Украине. Правда в новом городском формате площадью 4-5 тысяч квадратных метров. Место для такого объекта будут арендовать в украинских торговых центрах. То есть строить отдельный гипермаркет не надо. Это гораздо меньшие риски и инвестиции. Магазины городского формата успешно работают в Австрии, Венгрии, Польше.

Еще не ясно, появится ли "Икеа" в Украине в этом году. Ведь сеть планирует арендовать площадь под магазин в торгово-развлекательном центре, который до сих пор не открылся. Сомневаюсь, что он заработает до конца года. Кроме того, магазинам такого формата понадобится минимум полгода, чтобы подготовить торговое помещение, наладить логистику, подобрать и обучить персонал. Пока остается секретом, какие будут цены и ассортимент товаров в первом магазине. Скорее всего, чтобы привлечь клиентов, сеть будет предлагать большие скидки. Далее стоимость товаров сравняют с ценами в соседней Польше.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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Дата
05
июля

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