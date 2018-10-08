— Еженедельно получаю три баула обуви на ремонт из Киева, — говорит 63-летний Рустем Наиров из Винницы. Пять лет назад приехал из Армении. Открыл цех по ремонту обуви.

— Сначала не мог раскрутиться. Люди не шли ко мне — иностранец, неведомо как работаю. Начал давать объявления в соцсетях. Как-то позвонил мужчина. Спросил, как быстро отремонтирую мешок обуви. Я удивился такому предложению, но пообещал за неделю справиться. Обувь прислали по почте. Деньги за ремонт сразу перевели на карточку. Оказалось, это сапожник из Киева. Набрал столько заказов, что сам справиться не мог. Ему было выгоднее часть работы отдать мне. Потому что так и заработает, и заказы вовремя выполнит.

Цены в Виннице отличаются от столичных. Например, закрепить оторванный каблук в Киеве стоит в среднем 220 гривен. У нас — 90. Понял, что так можно неплохо зарабатывать. В Киеве нанял мужчину, который забирает обувь, пересылает мне. Отдаю ему 10 процентов из заказа.

Несколько раз собирался переезжать в столицу. Работы там больше. Если снизить цены и взять еще одного мастера, можно работать круглосуточно. Оказалось, организовать переезд не так просто. За аренду земли, на которой стоит моя мастерская, в Виннице плачу ежемесячно тысячу гривен. В столице это стоит восемь тысяч. Также нужно платить откаты чиновникам. Сумма зависит от района города. Если рядом много элитных домов и легко доехать, это почти 20 тысяч гривен.

В прошлом году жена начала свой бизнес. Латает и перешивает одежду киевлян. Работает дома на швейной машинке, — продолжает Рустем Наиров.

— В столице наняли девушку, которая принимает одежду. Делает замеры и пометки. Отправляет нам с инструкциями, что нужно сделать. Ремонт футболки в Киеве стоит 60 гривен У нас — 20. Самые востребованные услуги — подрубить или ушить штаны, джинсы, заменить замок. У нас это стоит 60 гривен, столичные мастера просят 150. С работой на расстоянии бывают проколы. Как-то попутали бумаги. Джинсы должны были подрубить, а мы ушили их. Клиент не мог понять, как он так поправился за несколько дней, что не влезает в старые штаны. Пришлось купить ему новые джинсы. Теперь к каждой вещи крепим листок заказа с подписью и телефоном заказчика.

Зимой планируем открыть пункт приема одежды и обуви возле метро Вокзальная в Киеве. Еще не определились, как платить помощникам. Сейчас они получают процент от заказа. Обычно работают по 3–4 часа в день. В среднем зарплата за месяц — почти 4 тысячи гривен.

Коллеги меня не понимают. Мол, зачем мне такая морока. Для себя веду статистику. Когда работал с винницкими клиентами, имел 4–5 тысяч дохода. Сейчас выхожу на 9–11 тысяч. Не имею простоев. Проще пережить межсезонье, потому что постоянно есть работа. Месяц назад взял ученика на ремонт обуви, сам уже не справляюсь.