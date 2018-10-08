"Спросил, как быстро отремонтирую мешок обуви"

 
Ексклюзивы
1/5
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия вынуждает Украину прекратить войну
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия вынуждает Украину прекратить войну
Просмотров: 1431
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
Просмотров: 621
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
3 Просмотров: 7794
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
2 Просмотров: 3240
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 5427
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
3 Просмотров: 1476
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
1 Просмотров: 1602
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1665
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 1386
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1314
Фото
Все фото
2
2
2
2
3
Лук подорожает до 10 гривен
Лук подорожает до 10 гривен
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
&quot;Мужчина наедается 120 граммами. Женщине нужно вдвое меньше&quot;
"Мужчина наедается 120 граммами. Женщине нужно вдвое меньше"
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 630
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1377
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5346
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9729
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
08 октября 2018
Просмотров: 333
Хочу зустріти їх завтра
Їли морозиво й реготали. Щиро так, по-молодому. Я спочатку почула лише сміх. Поставила своє авто на паркінг і скоротила шлях — майже через ...
вторник, 09 октября 2018 00:35

"Спросил, как быстро отремонтирую мешок обуви"

  Комментировать
 

— Еженедельно получаю три баула обуви на ремонт из Киева, — говорит 63-летний Рустем Наиров из Винницы. Пять лет назад приехал из Армении. Открыл цех по ремонту обуви.

— Сначала не мог раскрутиться. Люди не шли ко мне — иностранец, неведомо как работаю. Начал давать объявления в соцсетях. Как-то позвонил мужчина. Спросил, как быстро отремонтирую мешок обуви. Я удивился такому предложению, но пообещал за неделю справиться. Обувь прислали по почте. Деньги за ремонт сразу перевели на карточку. Оказалось, это сапожник из Киева. Набрал столько заказов, что сам справиться не мог. Ему было выгоднее часть работы отдать мне. Потому что так и заработает, и заказы вовремя выполнит.

Цены в Виннице отличаются от столичных. Например, закрепить оторванный каблук в Киеве стоит в среднем 220 гривен. У нас — 90. Понял, что так можно неплохо зарабатывать. В Киеве нанял мужчину, который забирает обувь, пересылает мне. Отдаю ему 10 процентов из заказа.

Несколько раз собирался переезжать в столицу. Работы там больше. Если снизить цены и взять еще одного мастера, можно работать круглосуточно. Оказалось, организовать переезд не так просто. За аренду земли, на которой стоит моя мастерская, в Виннице плачу ежемесячно тысячу гривен. В столице это стоит восемь тысяч. Также нужно платить откаты чиновникам. Сумма зависит от района города. Если рядом много элитных домов и легко доехать, это почти 20 тысяч гривен.

В прошлом году жена начала свой бизнес. Латает и перешивает одежду киевлян. Работает дома на швейной машинке, — продолжает Рустем Наиров.

— В столице наняли девушку, которая принимает одежду. Делает замеры и пометки. Отправляет нам с инструкциями, что нужно сделать. Ремонт футболки в Киеве стоит 60 гривен У нас — 20. Самые востребованные услуги — подрубить или ушить штаны, джинсы, заменить замок. У нас это стоит 60 гривен, столичные мастера просят 150. С работой на расстоянии бывают проколы. Как-то попутали бумаги. Джинсы должны были подрубить, а мы ушили их. Клиент не мог понять, как он так поправился за несколько дней, что не влезает в старые штаны. Пришлось купить ему новые джинсы. Теперь к каждой вещи крепим листок заказа с подписью и телефоном заказчика.

Зимой планируем открыть пункт приема одежды и обуви возле метро Вокзальная в Киеве. Еще не определились, как платить помощникам. Сейчас они получают процент от заказа. Обычно работают по 3–4 часа в день. В среднем зарплата за месяц — почти 4 тысячи гривен.

Коллеги меня не понимают. Мол, зачем мне такая морока. Для себя веду статистику. Когда работал с винницкими клиентами, имел 4–5 тысяч дохода. Сейчас выхожу на 9–11 тысяч. Не имею простоев. Проще пережить межсезонье, потому что постоянно есть работа. Месяц назад взял ученика на ремонт обуви, сам уже не справляюсь.

Автор: Валентина МУРАХОВСКАЯ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Спросил, как быстро отремонтирую мешок обуви"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
14
 Просмотров: 68380
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
13
 Просмотров: 45163
Звезда &quot;50 оттенков серого&quot; обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
Звезда "50 оттенков серого" обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
36
 Просмотров: 32778
Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово &quot;Украина&quot;
Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово "Украина"
31
 Просмотров: 22761
В ДТП погиб украинский политолог
В ДТП погиб украинский политолог Просмотров: 12133
Деньги
Запасов газа хватит на две зимы
Запасов газа хватит на две зимы Просмотров: 198
Поменяли квартиру на дом в селе
Поменяли квартиру на дом в селе Просмотров: 54
Лук подорожает до 10 гривен
Лук подорожает до 10 гривен
2
 Просмотров: 747
Литр бензина может подорожать до 40 гривен
Литр бензина может подорожать до 40 гривен Просмотров: 216
"Запаса хватит, чтобы отбыть все дни рождения"
"Запаса хватит, чтобы отбыть все дни рождения" Просмотров: 27
Больше всего комментируют
16
Почему украинцы вовремя не оплачивают коммунальные услуги
4
Обязаны ли педагоги преподавать на украинском
3
Полицейский разбил стул о голову задержанного
3
Тука рассказал, какое советское наследство привело к аннексии Крыма
3
После Вилкула ГПУ может прийти за депутатом из любой фракции - эксперт
Голосов: 447
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua