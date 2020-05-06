Обеспечить украинцев работой планируют за счет государственной программы "Большое строительство", заявили в правительстве. В каждом регионе запущены проекты строительства и ремонта дорог, мостов, школ, детсадов, стадионов. Планируют реконструировать 200 приемных отделений в опорных больницах. Благодаря программе удастся создать более 170 тыс. новых рабочих мест.

— Многие страны благодаря строительству инфраструктурных объектов достигли роста экономики во время кризиса. Такие проекты создают рабочие места не только в строительстве, но и на смежных предприятиях, поставляющих оборудование, материалы, — говорит эксперт рынка труда Сергей Марченко, 44 года. — Не понимаю систему, по которой новые рабочие места предлагают создать в Украине. По моим подсчетам, из-за карантина почти два-три миллиона украинцев потеряли работу. Благодаря правительственной программе около 200 тысяч смогут вернуть ее. Возникает вопрос — это создание нового или компенсация старого рабочего места? Хорошо, если половина людей без дохода трудоустраиваются. Но большая часть бизнесов, особенно малых и средних, обанкротились. Не смогут открыться после карантина. Поэтому сначала надо восстановить потерянные два-три миллиона рабочих мест. А тогда можно говорить о создании новых.

В то же время их открывают не правительства, а бизнес. Кабмин должен сделать все, чтобы предпринимателям было легче работать и развиваться. В 2005-2007 годах, когда наша экономика росла, работников не хватало. Бизнес открывал рабочие места и был готов без правительственных постановлений выходить из "тени". Усиливалась конкуренция за кадры на рынке труда. Кандидаты перебирали компаниями. Предпочтение отдавали официальному трудоустройству с "белой" зарплатой.

— Любая попытка создания новых рабочих мест за счет строительства означает появление временных предложений, — говорит экономист 49-летний Ярослав ЖАЛИЛО.

— Смогут трудоустроиться люди с невысоким уровнем квалификации. Ранее в Украине не хватало кадров, потому что люди не хотели идти на такую работу. Зарплаты там небольшие. Вероятно, ситуация изменится. Возможности зарабатывать в других сферах существенно сократились. В частности, летом этого года не увидим большого спроса на работников торговли, который был в прошлом году. Поэтому правительственная программа "Большого строительства" может решить часть проблемы незанятости среди украинцев.

В целом на создание рабочих мест традиционно влияют два фактора: объемы экономической активности, связанные со спросом на товары, услуги и инвестиции. Первый пункт зависит от скорости снятия карантинных ограничений. Вопрос инвестиций намного сложнее. Иностранные инвесторы вряд ли будут активно заходить в Украину. Ситуация не самая лучшая и в их странах. Нужно стимулировать отечественных инвесторов. Они должны создавать бизнесы, промышленные и аграрные предприятия, где смогут работать украинцы.