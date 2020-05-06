"Смогут трудоустроиться люди с невысоким уровнем квалификации"

 
Ексклюзивы
1/5
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
Просмотров: 1584
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1791
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 945
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1431
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1233
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1863
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1602
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3582
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2430
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Фото
Все фото
2
2
2
3
2
Просрочили с выплатой микрокредита? Тогда вам к &quot;Dolga net&quot;
Просрочили с выплатой микрокредита? Тогда вам к "Dolga net"
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Интервью
1/5
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1278
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1152
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3717
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2601
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1593
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2020
Просмотров: 1053
Так не буває
Наша багатоповерхівка височить над приватним сектором. Перші тижні на карантині із заздрістю зиркаю з балкона, як тамтешня дітвора ганяє м'яч у ...
четверг, 07 мая 2020 06:01

"Смогут трудоустроиться люди с невысоким уровнем квалификации"

  Комментировать

Обеспечить украинцев работой планируют за счет государственной программы "Большое строительство", заявили в правительстве. В каждом регионе запущены проекты строительства и ремонта дорог, мостов, школ, детсадов, стадионов. Планируют реконструировать 200 приемных отделений в опорных больницах. Благодаря программе удастся создать более 170 тыс. новых рабочих мест.

— Многие страны благодаря строительству инфраструктурных объектов достигли роста экономики во время кризиса. Такие проекты создают рабочие места не только в строительстве, но и на смежных предприятиях, поставляющих оборудование, материалы, — говорит эксперт рынка труда Сергей Марченко, 44 года. — Не понимаю систему, по которой новые рабочие места предлагают создать в Украине. По моим подсчетам, из-за карантина почти два-три миллиона украинцев потеряли работу. Благодаря правительственной программе около 200 тысяч смогут вернуть ее. Возникает вопрос — это создание нового или компенсация старого рабочего места? Хорошо, если половина людей без дохода трудоустраиваются. Но большая часть бизнесов, особенно малых и средних, обанкротились. Не смогут открыться после карантина. Поэтому сначала надо восстановить потерянные два-три миллиона рабочих мест. А тогда можно говорить о создании новых.

В то же время их открывают не правительства, а бизнес. Кабмин должен сделать все, чтобы предпринимателям было легче работать и развиваться. В 2005-2007 годах, когда наша экономика росла, работников не хватало. Бизнес открывал рабочие места и был готов без правительственных постановлений выходить из "тени". Усиливалась конкуренция за кадры на рынке труда. Кандидаты перебирали компаниями. Предпочтение отдавали официальному трудоустройству с "белой" зарплатой.

— Любая попытка создания новых рабочих мест за счет строительства означает появление временных предложений, — говорит экономист 49-летний Ярослав ЖАЛИЛО.

— Смогут трудоустроиться люди с невысоким уровнем квалификации. Ранее в Украине не хватало кадров, потому что люди не хотели идти на такую работу. Зарплаты там небольшие. Вероятно, ситуация изменится. Возможности зарабатывать в других сферах существенно сократились. В частности, летом этого года не увидим большого спроса на работников торговли, который был в прошлом году. Поэтому правительственная программа "Большого строительства" может решить часть проблемы незанятости среди украинцев.

В целом на создание рабочих мест традиционно влияют два фактора: объемы экономической активности, связанные со спросом на товары, услуги и инвестиции. Первый пункт зависит от скорости снятия карантинных ограничений. Вопрос инвестиций намного сложнее. Иностранные инвесторы вряд ли будут активно заходить в Украину. Ситуация не самая лучшая и в их странах. Нужно стимулировать отечественных инвесторов. Они должны создавать бизнесы, промышленные и аграрные предприятия, где смогут работать украинцы.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Смогут трудоустроиться люди с невысоким уровнем квалификации"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

Изобретатель начал изготавливать новый вид взрывчатки

Самое читаемое
Украинцы рассказали, как добираются на работу за границу
Украинцы рассказали, как добираются на работу за границу
 1 Просмотров: 31311
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
20
 Просмотров: 27135
Брат убил отца и бабушку: что известно о родственниках женщины, которая гуляла с головой дочери
Брат убил отца и бабушку: что известно о родственниках женщины, которая гуляла с головой дочери Просмотров: 18550
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
9
 Просмотров: 11556
В российском городе умер украинский узник
В российском городе умер украинский узник
 1 Просмотров: 11538
Деньги
Курьер получает зарплату еженедельно
Курьер получает зарплату еженедельно Просмотров: 27
"Из 10 клиентов кредит дают троим"
"Из 10 клиентов кредит дают троим"
В этом сезоне фермерам не удастся заработать. Останутся в минусе
В этом сезоне фермерам не удастся заработать. Останутся в минусе Просмотров: 36
"Заробитчанам" будут предлагать доступные кредиты
"Заробитчанам" будут предлагать доступные кредиты Просмотров: 18
"Те, кто хотели взять кредит на покупку жилья, отложили это до лучших времен"
"Те, кто хотели взять кредит на покупку жилья, отложили это до лучших времен" Просмотров: 486
Больше всего комментируют
6
Украинцам планируют поднять цены на электроэнергию: подробности
6
Усик и Ломаченко поучаствовали в российской пропаганде
5
Почему в Зеленского держится высокий рейтинг
5
В ОП рассказали об "оружии" Зеленского, которое он часто использует
4
У Зеленского вновь заговорили о представителях Донбасса
Голосов: 126
Голосование Будете ли вы болеть за Ломаченко и Усика во время их следующих боев?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua