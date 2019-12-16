Сметана и молоко подорожают перед праздниками

- Сейчас пол-литра сметаны продаю по 35 гривен, литр - 70. За два-три дня до Нового года цена будет 100, - говорит 57-летняя Лариса Коваль, торгует на винницком рынке Урожай.

- Люди готовы покупать дороже. На праздник многие готовят домашние торты, другую выпечку. Потому что начали отказываться от магазинных. Молоко перед Новым годом тоже добавит несколько гривен. Творог стоит 90-95 гривен. Он не будет дорожать до праздников. Напротив падает в цене. Может подешеветь и до 80. Его сейчас практически не покупают. Это на Пасху ажиотаж. Думаю, что такая цена на творог сохранится до весны. А с апреля будет дешеветь. Начнется массовый отел коров. Рынок наполнится молочными продуктами. Подешевеет все.

Некоторые покупатели стараются делать творог самостоятельно. Говорят, это экономнее. На самом деле, невыгодно. Молоко купи, сметану. Еще надо сжечь газа гривен на 20. Шкурка выделки не стоит. Выгодно, когда в большом количестве есть молоко. Я ставлю в печь 20-30 банок и они одновременно отогреваются на творог.

На рынке в декабре стало меньше молочных продуктов. Коровы пошли в запуск. Если раньше привозила 30 килограммов творога, то сейчас - 10. Но и покупателей мало. Того же творога берут максимум по полкило.