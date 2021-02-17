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четверг, 18 февраля 2021 00:50

"Слежу, чтобы учителя не вели уроки в пижамах"

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24-летняя Юлия Передерий из Запорожья открыла онлайн-школу по изучению польского языка в Варшаве. Живет там два года.

- Когда заканчивала школу, родители уговорили поступать в польский вуз. Сначала училась в Люблине. В прошлом году закончила магистратуру в Варшавском университете. По образованию я лингвист. Мне было трудно изучить польский. В Запорожье специализированных школ не было. В Польше если не знаешь язык, устроиться на высокооплачиваемую работу не сможешь, - рассказывает Юлия. - Первые годы в университете много переводила, записывала незнакомые слова. Подрабатывала официанткой. Позднее стала преподавать английский в языковой школе. Поняла, что многие, кто приезжает в Польшу, не знают языка. Он похож на украинский, но разные акценты, произношение, интонации. Сначала начала преподавать польский через интернет, взяла нескольких учеников. Желающих было много, поэтому решила открыть собственную онлайн-школу.

Воспользовалась бизнес-инкубатором. Обратиться туда могут иностранцы, которые легально живут в Польше. Предоставила бизнес-план. Организация помогает с уплатой налогов, бухгалтерией, юридически поддерживает. Минус - так можно вести только небольшое дело. Но постепенно развивалась, набирала учеников. Через год открыла общество с ограниченной ответственностью. Теперь сама отвечаю за налоги и людей, которых беру на работу. Имею в штате трех учителей. Основной критерий отбора - высокий уровень знания языка. Индивидуальный урок стоит от 377 гривен. Если сразу купить курс, обойдется дешевле. Продлится два месяца. Оплата зависит от уровня, количества уроков. Среди клиентов - украинцы, белорусы, грузины. Также готовим местных к государственным экзаменам по польскому. Студентов хватает. Люди понимают - чтобы развиваться, нужно знать язык.

Офиса онлайн-школа не имеет. Преподаватели работают из дома.

- У них должно быть хороший свет, наушники и микрофон. Слежу, чтобы учителя не вели уроки в пижамах. Зарплата зависит от количества учащихся. Поэтому моя задача - заинтересовать идти учиться к нам. Предлагаем много бесплатной информации. Например, еженедельно рассылаем слова на польском тесты. Студентов это поощряет учиться, а преподавателям увеличивает заработки.

Автор: Валентина МУРАХОВСКАЯ
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Дата
18
февраля

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