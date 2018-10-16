Сколько денег задолжали

Ирина Бочко, 39 лет, Хмельницкий:

Весной купили квартиру. Часть денег одолжили у знакомых, друзей. Всего должны 10 тысяч долларов. Думали, будем отдавать из зарплаты. Но ежемесячно на двоих с мужем получали не больше 12 тысяч гривен. Даже если откладывать половину, быстро рассчитаться не выйдет. Поэтому муж уехал на заработки в Чехию.

Богдан Павлюк, 27 лет, Винница:

Одолжил 5 тысяч гривен двоюродному брату. Год о них не вспоминал. Деньги понадобились, когда собрался делать девушке предложение. Сказал брату, чтобы в ближайшее время вернул долг. Он не возражал. На следующий день перестал отвечать на звонки. Адреса квартиры, которую он арендует, не имел. Поэтому рассказал о долге его матери. После того брат сразу сбросил деньги на карточку.

Валерия Ермолаева, 22 года, Житомир:

Одолжила 25 тысяч гривен. Решила поехать на год в миссионерскую поездку в Таиланд. Увидеть мир, выучить несколько языков. Попросила у родителей — не дали. Думала идти в банк или кредитный союз. Но я нигде официально не работала, училась. Мать пригрозила, чтобы даже не думала. Одалживала у подруг, одногруппников. Не знаю, как буду возвращать долги. Потому что в Таиланде за год ничего не заработала.

Галина Варченко, 43 года, Полтава:

В прошлом году встретила знакомую, которую не видела 20 лет. Она попросила одолжить 2 тысячи гривен, чтобы заплатить за коммунальные услуги. Не могла отказать, хотя никогда такую сумму не давала в долг. Впоследствии об этом пожалела. Потому что знакомая перестала выходить на связь. Через несколько месяцев узнала, что она умерла. Ее муж о долге ничего не слышал. Сделала вывод — даже наименьшую сумму нужно одалживать под расписку у нотариуса.

Наталья Шашкова, 60 лет, Киев:

Когда даю деньги в долг, настраиваю себя — их могут не вернуть. Сама боюсь у людей одалживать. Обращаюсь в банки. Там знаешь точно — что, куда и когда нужно платить. Наибольший кредит был 500 долларов. Потратила деньги на бизнес, имею швейную мастерскую.