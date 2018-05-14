— Четыре года тому назад переехали с семьей из Донецка. Я была в декрете. Пришлось искать на новом месте заработок. Решила изготовлять джинсовые сумки. Шью на машинке с 12 лет. К тому же местные мастерицы не делали таких вещей, - говорит 33-летняя Наталия Кобзарь. Живет в Кривом Роге на Днепропетровщине.

— Знакомые передали швейную машинку из нашей полуразрушенной донецкой хаты. Вышивальную приобрела за грантовые деньги от международной организации по миграции. Они помогают переселенцам начать бизнес. Джинсы сначала покупала в секонд-хендах. Сейчас отдают люди. Как-то сестра собрала штаны со всего села, прислала 20 килограммов. Едва донесла их с почты. Также для работы нужна подкладочная ткань, фетр для аппликаций, утюг с отпаривателем, качественные ножницы. Чтобы все это купить и пошить первую партию сумок, понадобилось до 10 тысяч гривен. Вышло 10 штук, - говорит Наталья Кобзарь.

В среднем себестоимость сумки - 150 гривен. На пошив одной трачу сутки. Продаю вдвое дороже. Если вещь украшена ручной вышивкой или валянием из шерсти, может стоить до 2 тысяч гривен. Сейчас популярными стали рюкзаки. Цену на самые простые модели ставлю от 350 гривен. Если учесть затрату времени и среднюю оплату работы в Украине, мои сумки должны стоить вдвое больше. Но поднимать цену не рискую, потому что так можно остаться без клиентов.

Спрос увеличивается в теплое время года. Тогда на сумках можно заработать до 6 тысяч в месяц. Основные покупатели - женщины 30-50 лет. Берут себе, дочерям и внучкам. К 8 марта приходили несколько мужчин. Они не рассматривают, как сделано внутри, не проверяют работу застежек. Просто говорят - красивая вещь или нет. Им этого достаточно.

Как-то знакомая попросила сделать сумку с большим логотипом "Наталия Кобзарь". Она любит путешествовать. Из каждой страны присылала фото с моим изделием. Мне как мастеру это очень приятно.

Покупателей ищу через соцсети на тематических ярмарках. Также выставляю товар на сайтах, которые специализируются на реализации изделий ручной работы. Они рекламируют вещи, но берут 10 процентов от суммы продажи. Поэтому там придется ставить немного высшие цены.

В дальнейшем планирую развивать торговлю в интернете, чтобы выйти на европейский рынок. Там популярна тема переделки бэушных вещей в новые. Сумки могут стоить по 25 евро - около 800 гривен.