"Сажать картофель нанимаем людей. Платим по двадцатке за час"

- Каждый год думаем отдать огород. Выращивать овощи невыгодно. Но отказаться не решаемся, вдруг вернутся тяжелые времена, - говорит 47-летняя Ирина Присяжнюк из Винницы. С мужем Михаилом 25 лет обрабатывают земельный участок вблизи областного центра.

- Есть 10 соток. Участок получили в 1990-х на Барском шоссе. Тогда работникам лампового завода раздавали землю под дачи. Зарплаты не платили по полгода. А потом могли дать крупами, перчатками или сахаром. Поэтому дача стала помощью. В этом году вспашка стоила 30 гривен за сотку. На 300 гривен приобрела семена овощей, 180 - заплатила за 3 килограмма сортового картофеля. В прошлом году на огороде завелась какая-то болячка. Вся картошка сверху целая, а внутри - черные пятна. Поэтому купили новую семенную. Еще часть выменяли у соседей на яблоки. В общем посадка огорода обошлась в 780 гривен, но думаю еще докупить лука. Его продают по 70 гривен за литровую банку.

В прошлом году картофелем засадили 5 соток. По 2 сотки выделили на кукурузу, лук. На остальной земле были тыква и свекла. В этом году посадим 3 сотки картофеля. Лучше сладкую кукурузу выращивать. Под нее выделили 6 соток. В прошлом году раз в неделю рвали кочаны и продавали на базаре по 5 гривен за штуку. На заработанные деньги покупали огурцы, помидоры на консервацию.

Не будем сажать огурцы, кабачки, тыкву. Чтобы их выращивать, надо иметь участок прямо под домом. Для тех, кто ездит на дачу на выходные, они невыгодны. Перерастают за неделю.

В прошлом году имели хороший урожай лука, картофель пришлось докупать. В этом году планируем максимум выжать из огорода. Часть овощей будем продавать. Особенно рассчитываю на кукурузу. Если все удастся, в следующем году засадим ею весь огород.

- 10 соток земли нам достались в наследство вместе с домом. Не знали, что с ними делать. По традиции начали сажать картошку, - рассказывает киевлянка 27-летняя Олеся Шаргородская. Ее семья имеет дачу в поселке Орехов Винницкой области.

- Несколько лет нам пахал огород сосед за символические деньги. Но он уехал в Чехию. Пришлось платить за вспашку по полной. Люди к нам относятся, как к богачам. Живем в Киеве. В Винницкую область приезжаем, как на дачу. Тракторист взял за 10 соток 600 гривен. Сказал, что была тяжелая земля, пришлось пахать дважды. Понимаем, что соврал. Сажать картофель нанимаем людей. Платим по двадцатке за час. Прополка стоит по 25 гривен, побрызгать жуков - 15. Посчитали, если бы вынесли свою картошку на рынок, то должны были продавать по 17 гривен за килограмм. В селе скупают по 4 гривны. В этом году половину огорода засадим зеленым горошком и кукурузой.