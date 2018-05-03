"Сажать картофель нанимаем людей. Платим по двадцатке за час"

 
Ексклюзивы
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1449
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Просмотров: 5436
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
1 Просмотров: 2547
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 1764
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Просмотров: 207
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 3960
Судебную систему ждет обновление
Судебную систему ждет обновление
Просмотров: 1125
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Просмотров: 576
Суды в Украине будут работать, как в Англии
Суды в Украине будут работать, как в Англии
1 Просмотров: 2277
В комиссии отрицают "конвейер" отбора судей за 7 минут
В комиссии отрицают "конвейер" отбора судей за 7 минут
Просмотров: 189
Фото
Все фото
2
2
2
3
2
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
&quot;Мужчина наедается 120 граммами. Женщине нужно вдвое меньше&quot;
"Мужчина наедается 120 граммами. Женщине нужно вдвое меньше"
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Интервью
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1449
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 3960
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 5886
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 747
Россия фактически объявила войну США - Басараб
Россия фактически объявила войну США - Басараб
1 Просмотров: 8775
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 мая 2018
Просмотров: 423
Варіації
Коли садиш город, день вимірюється не годинами, а тільки запасом твоїх сил і площею землі, яку тобі треба довести до ума до вечора: викопай, закопай, ...
пятница, 04 мая 2018 06:10

"Сажать картофель нанимаем людей. Платим по двадцатке за час"

  Комментировать
 

- Каждый год думаем отдать огород. Выращивать овощи невыгодно. Но отказаться не решаемся, вдруг вернутся тяжелые времена, - говорит 47-летняя Ирина Присяжнюк из Винницы. С мужем Михаилом 25 лет обрабатывают земельный участок вблизи областного центра.

- Есть 10 соток. Участок получили в 1990-х на Барском шоссе. Тогда работникам лампового завода раздавали землю под дачи. Зарплаты не платили по полгода. А потом могли дать крупами, перчатками или сахаром. Поэтому дача стала помощью. В этом году вспашка стоила 30 гривен за сотку. На 300 гривен приобрела семена овощей, 180 - заплатила за 3 килограмма сортового картофеля. В прошлом году на огороде завелась какая-то болячка. Вся картошка сверху целая, а внутри - черные пятна. Поэтому купили новую семенную. Еще часть выменяли у соседей на яблоки. В общем посадка огорода обошлась в 780 гривен, но думаю еще докупить лука. Его продают по 70 гривен за литровую банку.

В прошлом году картофелем засадили 5 соток. По 2 сотки выделили на кукурузу, лук. На остальной земле были тыква и свекла. В этом году посадим 3 сотки картофеля. Лучше сладкую кукурузу выращивать. Под нее выделили 6 соток. В прошлом году раз в неделю рвали кочаны и продавали на базаре по 5 гривен за штуку. На заработанные деньги покупали огурцы, помидоры на консервацию.

Не будем сажать огурцы, кабачки, тыкву. Чтобы их выращивать, надо иметь участок прямо под домом. Для тех, кто ездит на дачу на выходные, они невыгодны. Перерастают за неделю.

В прошлом году имели хороший урожай лука, картофель пришлось докупать. В этом году планируем максимум выжать из огорода. Часть овощей будем продавать. Особенно рассчитываю на кукурузу. Если все удастся, в следующем году засадим ею весь огород.

- 10 соток земли нам достались в наследство вместе с домом. Не знали, что с ними делать. По традиции начали сажать картошку, - рассказывает киевлянка 27-летняя Олеся Шаргородская. Ее семья имеет дачу в поселке Орехов Винницкой области.

- Несколько лет нам пахал огород сосед за символические деньги. Но он уехал в Чехию. Пришлось платить за вспашку по полной. Люди к нам относятся, как к богачам. Живем в Киеве. В Винницкую область приезжаем, как на дачу. Тракторист взял за 10 соток 600 гривен. Сказал, что была тяжелая земля, пришлось пахать дважды. Понимаем, что соврал. Сажать картофель нанимаем людей. Платим по двадцатке за час. Прополка стоит по 25 гривен, побрызгать жуков - 15. Посчитали, если бы вынесли свою картошку на рынок, то должны были продавать по 17 гривен за килограмм. В селе скупают по 4 гривны. В этом году половину огорода засадим зеленым горошком и кукурузой.

Автор: Валентина МУРАХОВСЬКА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Сажать картофель нанимаем людей. Платим по двадцатке за час"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
мая

В лесу обнаружили тело мужчины, которого искали 10 суток

Царская семья дала на выкуп Шевченко 1 тыс. рублей

На месте засохших сакур высадят новые

Самое читаемое
Модель года показала совершенное тело в пикантном бикини
Модель года показала совершенное тело в пикантном бикини
28
 Просмотров: 157622
Instagram накрыла волна забавных фото родителей до и после рождения детей
Instagram накрыла волна забавных фото родителей до и после рождения детей
18
 Просмотров: 92940
Елизавета II на вертолете прилетела к своему новорожденному правнуку
Елизавета II на вертолете прилетела к своему новорожденному правнуку
12
 Просмотров: 76785
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
41
 Просмотров: 50453
Перед авто разорвало полностью: в ДТП погиб стритрейсер
Перед авто разорвало полностью: в ДТП погиб стритрейсер
6
 Просмотров: 26622
Деньги
Цех по производству пончиков окупится за год
Цех по производству пончиков окупится за год Просмотров: 927
За прописку заплатили три тысячи гривен
За прописку заплатили три тысячи гривен Просмотров: 468
"Зарплата идет на коммунальные услуги и пополнение мобильных"
"Зарплата идет на коммунальные услуги и пополнение мобильных" Просмотров: 387
Официанты становятся программистами
Официанты становятся программистами Просмотров: 432
Большие пряники стоят по 90 гривен
Большие пряники стоят по 90 гривен Просмотров: 27
Больше всего комментируют
10
"Россия оказалась беспомощной перед ВСУ с американским оружием" - журналист
8
В Сирии разбилась самая крутая российская "Сушка". Пилоты погибли
6
Америка предоставит Украине зенитно-ракетные Stinger - эксперт
4
Тимошенко потролила Порошенко в день кондитера
4
Новая почта судится с Нацбанком
Голосов: 1941
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua