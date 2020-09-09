"Самая вредная привычка - покупать акционные продукты и вещи"

— Нам с женой понадобилось два месяца, чтобы научиться экономить по 2-3 тысячи гривен, — говорит киевлянин Валерий Макаров, 37 лет.

Пересмотрели семейные расходы и нашли покупки, без которых можно обойтись.

- Год тому назад переехали со съемной квартиры в собственную. Сначала чувствовалось, что имеем дополнительные 14 тысяч, которые платили за аренду. Но за полгода эта сумма стала незаметна, — рассказывает Валерий. - Расслабились. Понимали, что имеем финансовый запас. Стали позволять себе больше. Дошли до того, что не можем откладывать средства на покупку мебели или отдых.

Супруги в течение месяца ежедневно анализировал расходы, которые превышают 200 грн. Записывали в приложение на мобильном. Но общая сумма, которую можно сэкономить, была небольшая - 870 грн.

— На следующий месяц учитывали все расходы — от 1 до 200 гривен. Это и оказалось основным источником утечки денег, — говорит Валерий. - То я в течение месяца выпил с коллегами 20 стаканчиков кофе по 35 гривен. То жена купила в секонд-хенде четыре кофточки по 80. Оплатили банку 160 гривен комиссии, поскольку рассчитывались кредиткой. Наличные на собственную карточку положить ленились. Еще было 12 пачек фасованных круп, хотя достаточно было взять три. Оставили 68 гривен чаевых в кафе и парикмахерских. Всего вышло почти две тысячи гривен за месяц.

- Наша самая вредная финансовая привычка - покупать акционные продукты и вещи. А также отдалживать кому-то, - рассказывает киевлянин Виктор Масенко, 34 года. Он записывал свои расходы и доходы с марта по июнь.

- Толчком для экономии стал карантин. Меня в марте отправили в отпуск на два месяца. Мы с женой не очень расстроились, потому что ее 18 тысяч зарплаты покрывали наши расходы на коммунальные услуги, продукты, бытовую химию, проезд и нужды дочери-школьницы. Но под конец первого месяца деньги закончились. То же было в апреле.

- Большинство денег тратим по привычке, потому что так удобно. Даже не задумываемся, - говорит Виктор. - Привыкли заказывать еду на дом, когда в 5 минутах расположены три супермаркета. За март на доставки ушло 230 гривен. Жена, идя с работы, покупала овощи и одновременно брала что-то акционное — то дозатор для мыла, то набор пищевых контейнеров, то джинсы. Я увлекся айкосом (система нагрева табака, альтернатива сигаретам. - ГПУ). Курил чуть ли не вдвое больше, чем обычных сигарет. Это потянуло 700 гривен в месяц.

Посчитал, что другие люди ему задолжали 22 тыс. грн.

- 5 тысяч никак не может отдать брат, ему одалживал на покупку телевизора. Полторы тысячи давал перед карантином коллеге. 10 тысяч не отдало СТО, где работал раньше. Тысячу гривен заморозила страховая компания. Покупал медицинское страхование для поездки за границу, потом рейсы отменили. 4,5 тысячи гривен заморозили на восемь месяцев в ОСМД — сдавал на утепление дома, — говорит Виктор. - Решили с женой не отдалживать деньги.

Масенко отказались и от того, чтобы 15% зарплаты вкладывать в приобретение долларов. Такую привычку имели с 2009 года.

- Это какое-то время было выгодно. А с 2019-го в один месяц купим валюту, а в следующий продаем, теряли на разнице. За год это вылилось в 900 гривен.