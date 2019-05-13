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вторник, 14 мая 2019 07:30

Работникам агрофирмы покупают квартиры

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- Сейчас штат полностью укомплектован. Если нужно, работников ищем по всей Украине, - говорит 63-летний Михаил Юрков, руководитель агрофирмы "Песчанская" в селе Мартыновка Красноградского района Харьковской области.

Предприятие существует с 2000 года. Арендует 9,5 тыс. га земли. Специализируется на выращивании озимой пшеницы, ярового ячменя, кукурузы, подсолнечника, сои украинской селекции и сахарной свеклы. Количество дойного стада - 1,2 тыс. голов.

- Самую большую зарплату платим механизаторам высшей категории. Получают около 25 тысяч гривен. В этом году будем так платить не только в сезон, а круглый год. Техника у нас преимущественно зарубежная. Доярки получают около 16 тысяч гривен. Части работников помогаем решить вопрос с жильем. Покупаем или даем служебное. Есть отели, дом на семь квартир. Если бы была возможность строить жилье, тогда могли бы пригласить на работу переселенцев. Но аграриям с каждым годом становится все труднее хозяйствовать. Большие налоги, немалые проценты по банковским кредитам. Нужны государственные дотации.

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