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вторник, 24 сентября 2019 07:15

"Работаю, когда дети спят"

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- После университета пошла работать в банк в Донецке. Восемь лет занималась кредитами для бизнеса, - рассказывает 35-летняя Анна Бондаренко из Харцызска Донецкой области. Сейчас с мужем и двумя сыновьями живет в Мариуполе.

- В 2014 году, когда в Донецке стало опасно, на работе предложили перевестись в другой город. Многие коллеги поехали в Мариуполь. Мы с мужем тоже перебрались туда. Думали, что это ненадолго. Взяли с собой только летние вещи. Хорошо, что не успели купить в Донецке квартиру. Уже присматривали варианты. В Мариуполе пожили месяц. Потом решили, что хотим переехать в Кривой Рог Днепропетровской области. Не знаю почему, ни разу там не были. Меня официально перевели работать туда. Но город не понравился. Просто не наш. Тогда уже была беременна, вернулись в Мариуполь. Я до сих пор в декрете, уже со вторым ребенком. Старшему сыну 3,5 года, а младшему - почти 2. На работу в банк возвращаться не хотела.

В прошлом году в социальной сети наткнулась на объявление о наборе на бесплатные курсы веб-разработки. Ни с кем не советовалась, сразу заполнила анкету. Думала, что меня не возьмут. Хотя там не было особых требований. Они рассчитаны для женщин в декретном отпуске. Даже просили предоставить свидетельство о рождении детей. Еще одно требование - знание английского языка.

Курсы длились с марта по июнь. Занимались раз в неделю по 1,5 часа вечером. Надо было позаботиться, с кем оставить ребенка на это время. Думаю, организаторы курсов не ставили целью сделать из нас готовых специалистов. Просто хотели рассказать о профессии. На других курсах, куда я позже ходила, было активное обучение, сложные задачи. А здесь мы начинали с простых вещей. Много информации приходилось узнавать самостоятельно. После первых занятий хотела бросить учебу. Все непонятно, я не верила в свои силы. В начале нас было в группе до 20 человек. До финиша дошли восемь. С некоторыми мамами до сих пор общаемся.

До курсов я вообще не интересовалась разработкой сайтов. Начала читать много статей, историй женщин, которые пошли в сферу IT. С работой помогла преподавательница с курсов. Порекомендовала меня на стажировку в своей компании. Я была готова бесплатно работать, чтобы получить опыт. Но мне сказали, что будут оплачивать работу. Надо было выполнить два тестовых задания. Потом мне доверили проект.

Когда работала в банковской сфере, приходилось вечно гнаться за показателями. Работа выжимала все соки.

В IТ-сфере руководство прогрессивнее, умеет вдохновлять. Мне ставят задачу. Я сама говорю, сколько понадобится времени для ее выполнения. Но при любых обстоятельствах должна успеть. Работаю из дома. Преимущественно, пока дети в садике, и ночью, когда спят.

Полгода создаю сайты на одну страницу. Самый простой делаю за пять дней. Клиенты говорят, как должна выглядеть страница на компьютере, планшете или телефоне. И я так должна сделать. За один заказ получаю 100-150 долларов - 2,5-3,75 тыс. грн. Пока не создаю сайты, где используют базы данных. Например, если можно посмотреть отзывы или посмотреть подобные товары. Для этого надо пройти дополнительные курсы. На самом деле не нужно иметь математического образования или философских знаний для того, чтобы освоить эту сферу. Главное - не бросить дело и чтобы рядом были люди, которые будут поддерживать. У меня - это муж и мама. Они могут с детьми посидеть, пока работаю.

80 процентов украинцев, которые сменили работу, не жалеют об этом. Низкая зарплата - одна из самых распространенных причин увольнения. Каждый шестой работник готов уйти, если в другой компании предложат зарплату хотя бы на 30% больше, говорится в исследовании "Работа.юа". Также часто увольняются, когда нет карьерного роста, плохие отношения в коллективе, с руководством, большая нагрузка, неудобный график, работа не приносит удовольствия.

Автор: Анна ДЕРЕВЯНКО
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