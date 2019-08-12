- Чебуреки научила готовить подруга, которая работала поваром. Вместе жарили их на моей кухне, носили продавать на рынок и по магазинам в Авдеевке. Дело было прибыльное, - рассказывает Наталья Панфилова, 45 лет. Пять лет назад переехала из Донецкой области в Одессу с мужем и двумя детьми. Открыла чебуречную.

- Всегда мечтала о салоне красоты и реабилитационном центре для людей, которые оказались в тяжелых жизненных условиях. После переезда в Одессу хотела попробовать себя в новом бизнесе. Но надо было зарабатывать деньги, кормить детей. Попала на обучение предпринимателей от международного фонда "Возрождение". Там переселенцам давали средства на бизнес. Просить деньги на салон красоты побоялась. Нужно разработать бизнес-план, а я ничего в этом не понимаю. Для чебуреков мало что нужно. Умею их делать, и это приносит прибыль.

Не думала, что придется остаться жить в Одессе надолго. Приехали сюда без техники, вещей. Все осталось в Авдеевке. Позже мне передали из дома фритюрницу для жарки чебуреков. Когда получила первый грант - 30 тысяч гривен на собственное дело, начала искать помещение. Аренда в Одессе дорогая, за квадратный метр просят от 4 до 6 тысяч гривен в месяц. Помог инвестор. Договорился с директором рынка, чтобы мне выделили точку. Два месяца, когда начинала, вообще освободили от арендной платы. Потом я выиграла еще один грант на развитие бизнеса – 8 тысяч евро (более 226 тыс. грн. - ГПУ). Перешла в большее помещение, купила технику. Расширила ассортимент - предлагаю пиццу, молдавские плачинды, пирожки из слоеного теста. Чебуреки готовлю с мясом, брынзой и томатами, грибами и сыром. Могу сделать с любой начинкой, которую захочет клиент. Чаще всего заказывают классические с мясом.