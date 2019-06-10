Продавец мороженого зарабатывает 20 тысяч гривен

— Летом можно и отдыхать, и зарабатывать. Лучшая профессия на море - продавец мороженого, - говорит 22-летняя Ирина Лискова. Учится в Одессе.

- В прошлом году попыталась поработать на пляже "Ланжерон". Продавала мороженое при входе. Владелец наведывался дважды в день, чтобы забрать кассу. Заработок продавца делится на две части. Первая — ставка от 7 тысяч гривен. Также есть процент. Например, мне мороженое привозят по 200 гривен за килограмм. Я продаю по 250. За 100-граммовый шарик беру 25 гривен. Разницу кладу в карман. Также за доплату посыпала мороженое орешками, цветными шариками, шоколадом, сиропами. За день так можно дополнительно заработать до тысячи гривен. Продавцам пива и креветок на пляже готовы платить 700-800 гривен за день. Берут преимущественно студентов. Во время работы запрещено употреблять алкогольные напитки.