Приватбанк нужно было разделить на две части

Если национализацию Приватбанка отменят, его признают неплатежеспособным и ликвидируют, заявила экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, 54 года. Государство заберет из финучреждения 155 млрд грн. Деньги выделили, чтобы спасти банк.

Кабмин и Совет нацбезопасности и обороны решили национализировать Приватбанк 18 декабря 2016 года. Он перешел в собственность государства. Объяснили, что таким образом защищают клиентов банка - их 20 млн. Фонд гарантирования вкладов продал 100% акций финучреждения Министерству финансов за 1 грн. 18 апреля 2019-го Окружной админсуд Киева удовлетворил иск бывшего владельца Игоря Коломойского, 56 лет. Признал, что Приватбанк незаконно объявили неплатежеспособным и национализировали. Решение суда еще не вступило в силу. Нацбанк вместе с Кабмином готовят апелляцию.

- Бывшие владельцы Приватбанка начали опасную игру. Отмена национализации по экономическим последствиям - это как взрыв финансовой бомбы. Банкротством одного Приватбанка не закончится. Кризис охватит все государственные банки. Там сконцентрировано более 60 процентов вкладов населения - 270 миллиардов гривен, - говорит финансовый эксперт 43-летний Алексей Кущ. - Выплатить деньги государство сможет только с помощью печатного станка. Это приведет к гиперинфляции. Также есть опасность социального взрыва. Миллионы украинцев не согласятся с потерей депозитов. Поэтому отмена национализации Приватбанка - это из категории того, чего не может быть. Скорее всего, у бывших владельцев банка совсем другие цели. Успехи в суде они конвертируют в договоренности относительно своего бизнеса в Украине.

В общем национализация была ошибкой. Стоит использовать кипрскую модель спасения банков. В свое время она помогла преодолеть кризис 2008 года. Все нужно решать в треугольнике ответственности, крупных клиентов и бывших владельцев. На каждую сторону возложить 30 процентов финансовой нагрузки. Таким образом, в 2016-м на спасение Приватбанка Украина потратила бы 45-50 миллиардов гривен вместо 155.

После национализации можно было оставить старую юридическую оболочку банка, чтобы продолжать суды с бывшими владельцами и сохранить кредитные истории. А все работающие активы, портфель государственных ценных бумаг выделить в отдельный банк с другим названием. Определить его специализацию. Например, кредитование малого и среднего бизнеса, ипотека для населения. Если бы пошли таким путем три года назад, сейчас имели бы абсолютно новый банк.

Приватбанк до сих пор остается первым в Украине по объемам депозитов населения. С кредитами ситуация хуже. Как показывает практика, государство - плохой собственник. Уровень проблемных займов высок именно в государственных банках. Они вообще не должны кредитовать проекты финансово-промышленного бизнеса. Должны выполнять социальные функции, работать с населением.