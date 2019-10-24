Предпринимателей не будут проверять два года

Президент Владимир Зеленский подписал законы о применение кассовых аппаратов в сфере торговли, питания и услуг. До 1 января 2021 года их должны установить предприниматели 2-4 группы. Требования не будут распространяться на физических лиц и предпринимателей 1-й группы (розничная торговля на рынках, бытовые услуги населению. Без права найма работников. — ГПУ). Также не нужны они в секонд-хендах.

С 1 октября следующего года начнет действовать норма "кэшбек". Покупатели смогут пожаловаться на продавцов, если им не выдали или предоставили поддельный фискальный чек. Сумма покупки должна составлять не меньше 850 грн. Если проверка подтвердит это, то предприниматель должен вернуть клиенту полную стоимость товара и заплатить штраф. Жаловаться на магазин ради собственной выгоды потребителю не выгодно, уверяют в налоговой службе. Потому что будут проверять не только предпринимателя, но и клиента. Также достоверность документов, которые он предоставил. Любая компенсация возможна исключительно после завершения проверки.

В то же время предпринимателям обещают упростить условия ведения бизнеса. Кабмин в ближайшее время внесет на рассмотрение парламента законопроекты для увеличения годового лимита дохода для предпринимателей 1-й группы (сейчас составляет 300 тыс. грн. — ГПУ). Также им позволят использовать наемных работников. На два года введут мораторий на проверки предпринимателей всех категорий, кроме "рисковых". Например, ювелирный бизнес.

- Мораторий на проверки-это конфета для предпринимателей. Его предложили, чтобы скрасить негативный эффект от законов о тотальном введении кассовых аппаратов и "кешбека", — говорит финансовый эксперт Алексей Кущ, 43 года. — Запрет проверок практически ничего не даст. Их, по большому счету, последние годы вообще не проводили. Налоговая служба технически не может проверить более миллиона субъектов малого предпринимательства.

Чтобы изменить ситуацию, нужно принять закон, который регулировал бы работу крупного бизнеса. В частности, ограничивал его возможности использовать ФОТ для упрощенного налогообложения. Для малого бизнеса стоит ввести механизм легализации активов. Ведь банкиры не спешат кредитовать предпринимателей, которые владеют 10 точками по продаже кофе с сомнительными договорами аренды.

С другой стороны, нельзя упростить уже упрощенную систему. Предприниматели ежеквартально платят единый налог, ежемесячно — фиксированный социальный взнос. Надо также менять сферы деятельности предпринимателей. Украине нужно Национальное агентство по поддержке малого бизнеса. Такая структура существует в Эстонии. Агентство управляет специальным фондом, компенсирующим процентные ставки по кредитам. Проводит тренинги, предоставляет юридическую поддержку предпринимателям. Их учат продавать свои товары на внешних рынках. В Украине предприниматели в основном ориентируются на внутренний рынок.