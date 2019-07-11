Позволят работать из дома

Министерство соцполитики предлагает внести в Трудовой кодекс понятие гибкий график, удаленная работа, самостоятельная организация рабочего времени.

О гибком графике работы должны договариваться работник и руководитель предприятия. В трудовом договоре указывают фиксированное время — сколько работник обязан быть на рабочем месте и выполнять должностные обязанности. Также есть сменное время, когда человек сам планирует, как ему работать, когда отдыхать, сколько продлится обеденный перерыв.

Официальной станет дистанционная работа из дома. Нужно будет заключать письменный договор. Также — самостоятельная организация рабочего времени. Такая форма подходит руководителям филиалов предприятий или компаний. Они сами планируют рабочее время, при условии соблюдения сроков выполнения работ.

Заключить трудовой договор с гибким графиком или дистанционной работой смогут родители, которые имеют ребенка в возрасте до 14 лет или с инвалидностью. Также пожилые работники.

— Чиновники предлагают узаконить то, что уже давно существует в Украине. Сегодня бизнес в основном работает по гибкому графику, работники выполняют работу удаленно. Но для этого работодателям приходится менять внутренний трудовой распорядок, получать разрешения. А работникам-писать пояснительные записки. Иначе рискуют нарваться на проверки инспекторов гоструда. Придется объяснять, почему работника нет на рабочем месте, — говорит эксперт рынка труда Татьяна Пашкина, 47 лет. — Если эти изменения примут, работодатели будут массово переходить на гибкий график. Кроме того, это выгодно самим работникам. Проще остаться работать дома и ждать сантехника, чем специально отпрашиваться с работы. Прийти в офис в 9 и уйти в 18:00 это не одно и то же, что отработать восемь часов. Большинство работодателей не интересует, сколько часов отработал сотрудник. Главное, чтобы вовремя выполнял задания. Можно установить обязательное количество рабочих часов в неделю. Пусть люди сами рассчитывают время.

В Украине в целом надо обновить трудовое законодательство. Третий год в Верховной Раде лежит Кодекс законов о труде. Его никак не примут. На самом деле он уже устарел. Документ надо снова пересматривать, осовременивать. Некоторые положения вообще отменить.