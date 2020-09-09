"Появляется спортивный интерес копить"

Вредной финансовой привычкой может быть и желание приумножить деньги, считает специалист по личным финансам компании AFS Александр Бойко, 43 года.

— У многих, кто зарабатывает значительно больше, чем тратит, появляется спортивный интерес приумножать средства. Вкладывают их в банки, кредитные союзы, покупают акции. Часто попадают впросак. Два клиента компании, с которой я работал, завели в один банк в 2014 году по 300 тысяч гривен. Там были высокие проценты на депозиты. Фонд гарантирования вкладов отдал лишь 200 тысяч. Остальные сгорели.

Нередко привычка приумножать средства возникает у бизнесменов.

— Но эти люди никуда не вкладывают деньги, они недоплачивают подчиненным, штрафуют их. Потом работники их обманывают и эти предприниматели теряют больше, чем сэкономили.