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четверг, 03 сентября 2020 00:00

Появилось большое количество недостроев

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Нацбанк признал неплатежеспособным банк "Аркада". Началась процедура вывода финучреждения с рынка.

В структуре "Аркады" работал Фонд финансирования строительства. Он занимался столичными жилыми комплексами "Эврика", "Патриотика" и "Патриотка на озерах". Деньги в квартиры в этих новостройках вложили почти 13 тыс. человек.

— За аудит недостроев "Аркады" возьмется Киевгорстрой. Это распоряжение мэра столицы. После проведения необходимых проверок, компания решит — готова ли достраивать жилые комплексы. Надеюсь, что инвесторы получат свои квартиры, — говорит 47-летний Руслан Земляной, руководитель профессионального клуба застройщиков. — 15-20 лет тому назад банк "Аркада" активно занимался ипотечным кредитованием, сотрудничал с различными застройщиками. Имел успешные проекты во многих городах Украины. В последнее время сконцентрировал внимание на собственной строительной компании. Специализировались на недвижимости эконом-класса. Квадратный метр жилья стоил менее 20 тысяч гривен. Новостройки расположены в отдаленных районах как от центра столицы, так и от метро.

В Украине в течение последних двух-трех лет было несколько скандалов на рынке первичной жилой недвижимости. В частности, падение корпорации Укрбуд, банка "Аркада". Как результат - появилось большое количество недостроев. Уровень доверия покупателей к застройщикам упал. Люди больше не хотят рисковать. Потому что даже авторитетные застройщики с большим количеством завершенных проектов ничего не гарантируют. Украинцы теперь пытаются вкладывать деньги в почти достроенные и сданные в эксплуатацию комплексы. В течение последних месяцев уменьшилось количество клиентов, которые берут жилье в рассрочку. Нет спроса на ипотечные кредиты.

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