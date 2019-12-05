Поставщика тканей нашла в интернете

- Два года тому назад купила себе в инстаграм-магазине комплект. Качественно сшит, но стоил недешево. Захотела посчитать себестоимость. Нашла, во сколько обойдется ткань, пошив. Оказалось, реальная цена намного меньше. И сделать легко. Решила сама попробовать, - рассказывает 23-летняя Алина Запорожец из Полтавы. Шьет на заказ пижамы. Зарабатывает ежемесячно около 10 тыс. грн.

- Начинала собственное дело с 300 гривнами в кармане. Потратила их на ткань. Год работала почти без прибыли. Но благодаря этому могу вкладывать в дело по 3 тысячи гривен ежемесячно. Также собрала на телефон с качественной камерой, чтобы делать хорошие фотографии изделий. Работаю дома. Электрическую швейную машину покупала моя бабушка более 10 лет тому назад. Она в идеальном состоянии. Сама раскручиваю, чищу, потому что может забиваться пылью и нитками. Ухаживаю тщательно. Она - моя кормилица. Поставщика тканей и других материалов нашла в интернете. Идеи фасонов тоже брала в сети. Сотрудничаю с девушкой, которая на заказ может сделать выкройку на любой размер.

Стоимость ткани начинается от 90 гривен. Использую в основном хлопок, с ним легко работать. Хорошо впитывает пот, дает коже дышать, не вызывает аллергию. Швы делаю мелкие. Брюки, шорты или трусы делаю на резинке, чтобы не давили и не растягивались. Пробовала работать с атласом, шелком. Но пижамы из них не подходят для сна. Да, они хорошо выглядят. Однако ежедневно в них не будет удобно. И шить трудно.

Самый дешевый комплект стоит 170 гривен. Самый дорогой заказ - так называемый "фэмили лук". Состоит из четырех комплектов - футболка и брюки для матери, отца, сына, дочери. Стоит тысячу гривен. Большие размеры дороже гривен на 50. Потому что нужно заказывать больше ткани. Клиентов ищу в соцсетях. Отдельную страницу магазина не создавала, работы выкладываю на личной. Найти первых заказчиков помогли подруги, которые имеют интернет-магазины.

Дочке Еве тоже пижаму сшила. Себе оставляла все неудачные "эксперименты". Где шов не такой получился или что-то надо переделать. Основные клиенты - девушки 18-25 лет. Чаще всего заказывают розовые пижамы с рисунками белых котов, черно-белые в звездах, голубые с пандами и белые с разноцветными кексами. На зиму обновила ткани, приобрела с новогодними рисунками.