После закрытия радиозавода пошла торговать на рынок

- С работой у нас в городе катастрофа. Люди ездят в Черкассы, Киев. Моя кума уже два года за рубежом. Была в Польше, Голландии. Где работает и сколько получает, не говорит. Хочет заработать сыну на квартиру. Ее муж - машинист поезда. Семья на грани распада. Просил ее вернуться домой и вместе найти работу в Киеве. Но она не хочет, - говорит 58-летняя Лидия Бондарь из Смелы Черкасской области.

- У второй кумы два высших образования. Мужа нет. После закрытия радиозавода пошла торговать на базар. Открыла киоск, продает часы.

Я воспитывала ребенка-инвалида. Никто не подсказал, что могла уйти на пенсию в 50 лет. Оформила только два года назад. Подрабатываю дворником. Получаю на руки чуть больше 3 тысяч гривен. Муж работал газоэлектросварщиком. Вышел на пенсию по льготному списку. Получает 3,2 тысячи гривен. Выживаем в основном за счет хозяйства. Держим четыре десятка нутрий, кур. Кормим зерном, которое получаем за два пая. Достались мне от бабушки и деда. Сажаем огород. За лето наделываем консервации.