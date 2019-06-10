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вторник, 11 июня 2019 06:25

"Популярный отдых, где все включено"

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— В этом году больше всего туристов будет на морских курортах. Карпаты заливает дождями. Из-за высокой влажности там много комаров. Люди отказываются ехать, — говорит 35-летняя Людмила Прус из компании "Пан Юкрейн".

— Самые популярные курорты в Украине — Затока, Коблево, Одесса, Скадовск, Геническ. Украинцы готовы тратить в день 600 гривен с человека. Становится популярнее отдых, где все включено. Отдыхающие сравнивают наши отели с турецкими и египетскими. Это неправильно. На украинских курортах работают преимущественно трехзвездочные отели. Нет ни одного пятизвездочного. Поэтому, если сравнивать с зарубежными, питание они предлагают нормальное. Есть овощи, мясо, рыба, блюда на пару.

География отдыха украинцев расширилась. Туристические комплексы на реках, озерах работают почти в каждой области. Но туда едут преимущественно на день-два.

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