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четверг, 27 августа 2020 07:00

Покупают дома до 150 " квадратов"

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- В целом украинский рынок недвижимости чувствует себя неплохо, по сравнению с другими странами,-говорит 50-летний Анатолий Топал, вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью. - Количество сделок уменьшилось. Но начал срабатывать отложенный спрос.

Также на рынке есть мотивированный покупатель, который ждет выгодных предложений. Обвал цен, прогнозируемый после карантина, не произошел. По данным Нацбанка, недвижимость на вторичном рынке подешевела на 2 процента. На первичном кое-кто вообще немного поднял цены. Еще до карантина украинцы начали меньше покупать жилья эконом класса, перешли на комфорт. Есть спрос на дома площадью 90-150 "квадратов". Понемногу начинает восстанавливаться рынок аренды. Уменьшается количество предложений, цены растут. Количество сделок увеличивается на 20-30 процентов, если жилье подешевеет на 10-12. Но сейчас ценовые прогнозы делать трудно.

Рынок недвижимости зависит от курсовой стабильности. Последнюю неделю доллар колеблется. Но это не те провалы, которые видели когда-то. С другой стороны, значительно сократились доходы населения, зарубежные инвестиции в рынок недвижимости. Не может нормализоваться ситуация со многими новостройками. Это в том числе связано с затянувшейся реформой Государственной архитектурно-строительной инспекции. Некоторые компании могут заморозить стройки. По данным Нацбанка, на период карантина по стране остановилось не более 20 процентов проектов. Это не что-то страшное, потому что как только люди начнут активно покупать, те возобновят работы. В то же время сроки сдачи жилья в эксплуатацию могут затянуть даже компании с наилучшей репутацией. В Киевской области первый взнос для покупки квартиры в новостройке стартует от 250 тысяч гривен (более $9 тыс. — ГПУ).

Не надо полагаться на обещанную доступную ипотеку под 8-10 процентов. Существенного толчка для рынка недвижимости не будет. Из 10 клиентов, которые хотят взять кредит на жилье, требования банков могут выполнить максимум двое. Требуется документальное подтверждение официального дохода. Причем он должен быть выше среднего. В то же время недвижимость - приемлемый способ сохранить средства во время кризиса. Можете купить квартиру и сдавать ее в аренду.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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Дата
27
августа

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