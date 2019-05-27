"Покупательная способность должна расти несколько лет подряд"

— Покупательная способность украинцев улучшается. В 2014-2015-ом реальные доходы населения в расчете на гривну снизились на 31-32 процента. Если считать в долларах, то еще больше. В 2016 году увидели рост на 2 процента. В позапрошлом году доходы населения прибавили 11 процентов. В 2018-м — почти 10 процентов, — говорит финансовый эксперт Алексей Кущ, 43 года.

- Розничная торговля ежегодно прибавляет 6-7 процентов. Если бы покупательная способность ухудшалась, то торговля активно не развивалась бы. Украинские зарплаты еще далеки не только от европейских, но даже от уровня наших соседей. Украинцы зарабатывают меньше, чем белорусы, россияне, казахи. Однако повышать зарплаты дальше нет возможности. В этом году увидим замедление роста экономики. Кроме того, дальнейший рост зарплат приведет к снижению конкурентоспособности нашего рынка. Бизнес сегодня достиг предела эффективности производительности труда. С другой стороны — если зарплаты повышать не будут, то украинцы продолжат искать работу за рубежом.

- В марте большинство пенсионеров улучшило покупательную способность. В частности речь идет о пенсионерах по возрасту. Из 11,5 миллиона их насчитывают 8,5 миллиона человек. Это прежде всего связано с повышением на 11 процентов средней пенсии за первый квартал года. Возросла покупательная способность и тех, кто живет на минимальную заработную плату. С января повысили выплаты с 3723 до 4173 гривен, — говорит 46-летний Алексей Дорошенко, директор Ассоциации поставщиков торговых сетей.

— Ежегодно наибольший показатель средней зарплаты в Украине видим в декабре. С января он начинает падать. К уровню предыдущего года возвращается в лучшем случае в июле, иногда — только в октябре. С одной стороны — высокий декабрьский показатель является предметом гордости правительства. С другой — видим падение реальной покупательной способности украинцев. К сожалению, люди пока не ощущают увеличение доходов. Чтобы ситуация изменилась, покупательная способность должна расти несколько лет подряд.

Продукты из основного рациона украинцев постоянно дорожают. Второй год подряд бешеными темпами растет стоимость овощей. Правда, с июня они начнут дешеветь. До августа цена уменьшится в два с половиной раза. Лук, капусту будем покупать по 10-12 гривен за килограмм. Ежемесячно на 1-1,5 процента дорожает хлеб. Украинцы могут меньше купить пшена, молока. Последнее стоит вдвое больше, чем в Европе. Зато стали доступнее для населения гречка, куриные яйца, яблоки. Дешевеют мясные продукты.

Далее зарплаты в Украине будут расти медленнее, чем до сих пор. Ведь по меморандуму с Международным валютным фондом должны сдерживать бюджетные расходы. Надо понимать, что зарплата должна расти, как ВВП в стране. Все, что больше — это инфляция или разница в доходах между самыми бедными и самыми обеспеченными категориями населения.

116 килограммов сала мог купить украинец на среднюю зарплату в апреле. В начале года — 121 кг. На среднюю пенсию выйдет 30 кг сала. В январе было на 3 кг больше. Работающий человек сможет купить 99 кг куриного филе. Это на 3 кг меньше, чем в начале года. Пенсионер — 29 кг.

На среднюю зарплату в апреле выйдет 107 кг вареной колбасы, 136 кг — мороженой рыбы, 84 кг свинины, 77 кг — говядины.

Средняя зарплата в Украине составляет 10 237 грн. В декабре прошлого года была 10 573 грн, по данным Госстата. Средняя пенсия по возрасту на 1 апреля - 2943 грн. В начале года составляла 2648.