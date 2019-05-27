"Покупательная способность должна расти несколько лет подряд"

 
Ексклюзивы
1/5
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
3 Просмотров: 1269
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Просмотров: 1674
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 3213
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 3978
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2259
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3717
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 3843
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3348
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5616
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 16680
Фото
Все фото
2
2
3
2
2
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Игрушку по детскому рисунку сошьют за 350 гривен
Игрушку по детскому рисунку сошьют за 350 гривен
Интервью
1/5
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
3 Просмотров: 1269
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 576
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 6192
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2961
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 630
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 мая 2019
Просмотров: 405
Наговорився
— Юро, в мене до тебе прохання, — дружина дивиться улесливо й підкочується під милий бік. — Ти не міг би позичити Олі 400 ...
вторник, 28 мая 2019 07:05

"Покупательная способность должна расти несколько лет подряд"

  Комментировать

— Покупательная способность украинцев улучшается. В 2014-2015-ом реальные доходы населения в расчете на гривну снизились на 31-32 процента. Если считать в долларах, то еще больше. В 2016 году увидели рост на 2 процента. В позапрошлом году доходы населения прибавили 11 процентов. В 2018-м — почти 10 процентов, — говорит финансовый эксперт Алексей Кущ, 43 года.

- Розничная торговля ежегодно прибавляет 6-7 процентов. Если бы покупательная способность ухудшалась, то торговля активно не развивалась бы. Украинские зарплаты еще далеки не только от европейских, но даже от уровня наших соседей. Украинцы зарабатывают меньше, чем белорусы, россияне, казахи. Однако повышать зарплаты дальше нет возможности. В этом году увидим замедление роста экономики. Кроме того, дальнейший рост зарплат приведет к снижению конкурентоспособности нашего рынка. Бизнес сегодня достиг предела эффективности производительности труда. С другой стороны — если зарплаты повышать не будут, то украинцы продолжат искать работу за рубежом.

- В марте большинство пенсионеров улучшило покупательную способность. В частности речь идет о пенсионерах по возрасту. Из 11,5 миллиона их насчитывают 8,5 миллиона человек. Это прежде всего связано с повышением на 11 процентов средней пенсии за первый квартал года. Возросла покупательная способность и тех, кто живет на минимальную заработную плату. С января повысили выплаты с 3723 до 4173 гривен, — говорит 46-летний Алексей Дорошенко, директор Ассоциации поставщиков торговых сетей.

— Ежегодно наибольший показатель средней зарплаты в Украине видим в декабре. С января он начинает падать. К уровню предыдущего года возвращается в лучшем случае в июле, иногда — только в октябре. С одной стороны — высокий декабрьский показатель является предметом гордости правительства. С другой — видим падение реальной покупательной способности украинцев. К сожалению, люди пока не ощущают увеличение доходов. Чтобы ситуация изменилась, покупательная способность должна расти несколько лет подряд.

Продукты из основного рациона украинцев постоянно дорожают. Второй год подряд бешеными темпами растет стоимость овощей. Правда, с июня они начнут дешеветь. До августа цена уменьшится в два с половиной раза. Лук, капусту будем покупать по 10-12 гривен за килограмм. Ежемесячно на 1-1,5 процента дорожает хлеб. Украинцы могут меньше купить пшена, молока. Последнее стоит вдвое больше, чем в Европе. Зато стали доступнее для населения гречка, куриные яйца, яблоки. Дешевеют мясные продукты.

Далее зарплаты в Украине будут расти медленнее, чем до сих пор. Ведь по меморандуму с Международным валютным фондом должны сдерживать бюджетные расходы. Надо понимать, что зарплата должна расти, как ВВП в стране. Все, что больше — это инфляция или разница в доходах между самыми бедными и самыми обеспеченными категориями населения.

116 килограммов сала мог купить украинец на среднюю зарплату в апреле. В начале года — 121 кг. На среднюю пенсию выйдет 30 кг сала. В январе было на 3 кг больше. Работающий человек сможет купить 99 кг куриного филе. Это на 3 кг меньше, чем в начале года. Пенсионер — 29 кг.

На среднюю зарплату в апреле выйдет 107 кг вареной колбасы, 136 кг — мороженой рыбы, 84 кг свинины, 77 кг — говядины.

Средняя зарплата в Украине составляет 10 237 грн. В декабре прошлого года была 10 573 грн, по данным Госстата. Средняя пенсия по возрасту на 1 апреля - 2943 грн. В начале года составляла 2648.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Покупательная способность должна расти несколько лет подряд"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Мы обнажаемся красивее всех&quot; - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
"Мы обнажаемся красивее всех" - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
25
 Просмотров: 147569
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
11
 1 Просмотров: 99178
Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
8
 1 Просмотров: 39469
В одесской колонии вспыхнул бунт
В одесской колонии вспыхнул бунт
18
 Просмотров: 23634
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
43
 Просмотров: 20206
Деньги
"Попросили нарисовать на платке сюжеты из "Мастера и Маргариты"
"Попросили нарисовать на платке сюжеты из "Мастера и Маргариты" Просмотров: 9
Стоимость клубники зависит от погоды
Стоимость клубники зависит от погоды Просмотров: 9
Максим Малыш сменил 28 работ
Максим Малыш сменил 28 работ Просмотров: 243
Обращают внимание, есть ли бесплатный кофе, чай, печенье
Обращают внимание, есть ли бесплатный кофе, чай, печенье Просмотров: 126
Уволился через два дня
Уволился через два дня Просмотров: 45
Больше всего комментируют
4
Из-за Филарета церковь может потерять томос
3
ФСБ России прикрывает незаконную добычу песка в украинских территориальных водах
3
На новом пешеходном мосту треснул стеклянный пол
3
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
3
В оккупированном Севастополе сорвали триколоры
Голосов: 3999
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua