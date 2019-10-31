— В Киеве в аренду сдается около 40 тысяч квартир. Фактически на одного потенциального клиента приходится не менее 40 вариантов жилья, — говорит 38-летний Сергей Костецкий, эксперт рынка недвижимости.

— Чаще всего в столице ищут квартиры для аренды от 6 до 10 тысяч гривен в месяц. В других крупных городах жилье стоит от 4 до 8 тысяч гривен. Аренда самой дешевой "однокомнатки" в Киеве обойдется в 6 тысяч гривен. Это будет жилье в отдаленных районах, без ремонта и бытовой техники. Возле метро стоимость недвижимости для аренды минимум на 500 гривен выше. Снять комнату стоит 2-5 тысяч гривен. Дешевле всего жить с хозяевами. Более дорогой вариант, когда комнаты арендуют несколько квартирантов. Правда, владельцам выгоднее и безопаснее сдавать в аренду целую квартиру.

Много жилья для аренды предлагают в новостройках. Люди вложили деньги в недвижимость. Теперь хотят заработать на ней. Обычно аренда таких помещений стоит дороже. Потому что там новая техника, мебель, коммуникации. Хозяева, чтобы минимизировать потери, перебирают арендаторами. Ищут квартирантов без вредных привычек, без детей и животных. Или прямо пишут в объявлениях, что хотят сдавать жилье только программистам. Все знают, что у них хорошая зарплата. Чем лучше ремонт в квартире, тем больше будет требований к потенциальным клиентам. Семьи с детьми преимущественно ищут однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Студенты, неженатые соглашаются на смарт-квартиры. Там комната соединена с кухней, изолирована только ванная.

Ежегодно аренда жилья в Украине в среднем дорожает на 20 процентов. Стоимость напрямую зависит от коммунальных тарифов, налогов.