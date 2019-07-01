Пенсионерам досчитают деньги за стаж

С 1 июля в Украине пенсии вырастут для граждан с большим трудовым стажем, но небольшой зарплатой, которую имели во время работы. Повышение получат 2,5 млн человек. Речь идет о женщинах со стажем более 30 лет, мужчинах — более 35 лет. Для них пенсия составит не менее 2 тыс. грн.

Это уже пятый перерасчет пенсий с октября 2017-го. Тогда в Украине начали пенсионную реформу.

— Осовременивание пенсий не дало того эффекта, на который рассчитывало правительство. Выплаты до 4-5 тысяч гривен выросли только для 15-20 процентов граждан. Речь идет о людях с большим страховым стажем, которые в свое время получали хорошие зарплаты и платили отчисления в Пенсионный фонд, — говорит финансовый эксперт 43-летний Алексей Кущ. — Украинцы на пенсию преимущественно выходили по возрасту, или по количеству трудового, а не страхового стажа. В советские времена о последнем никто не слышал. Он появился в 2000-х. Кроме того, такие пенсионеры получали минимальные зарплаты. Кто-то вообще работал в колхозах за трудодни. Властям ничего не остается, как в ручном режиме увеличивать пенсии для этих граждан.

Еще одна проблема с теми пенсионерами, которые не имеют даже минимального страхового стажа. По достижению 65 лет они претендуют только на социальную помощь от государства. Чтобы получить ее, надо писать заявление. Большинство об этом не знает. Думают, что деньги им будут начислять автоматически, как пенсию. Социальную помощь привязывают к прожиточному минимуму. У нас его искусственно занижают, чтобы выполнить госбюджет.

Деньги для повышения пенсий есть. На казначейских счетах в полтора-два раза больше остатков, чем было на это время в прошлом году. Существующих налогов недостаточно, чтобы кардинально изменить ситуацию.