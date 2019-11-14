"От заниженного курса потерял часть зарплаты"

"Получаю зарплату в долларах, но перечисляют ее по курсу Нацбанка на день получения, - говорит менеджер из Винницы 22-летний Максим Дзюбенко. - У меня ставка 450 долларов, так летом прошлого года это было 12 600 гривен, а в этом году только 10 800. От заниженного курса потерял. Цены выросли, а моя покупательная способность упала.

Программисты говорят о повышении зарплаты в долларах, но работодатели их не понимают.

- За рубежом доллар - стабильная валюта. То, что у нас цены растут, а зарплата уменьшается, работодателей удивляет. Большинство моих друзей перебрались в Польшу или Германию. Там за эти же деньги могут позволить себе больше, - объясняет Максим.

Программист из Киева 31-летний Сергей Лебедев начал ездить обменивать валюту в Польшу. Для работодателей завел валютную карточку и зарплату получает в долларах.

- Договорился с работодателем, что будет сбрасывать деньги в валюте, потому что много терял на разнице курса. Имею зарплату в 2000 долларов. В прошлом году это было 56 тысяч гривен. В этом году меньше 49 тысяч.. Коплю на квартиру, и разница для меня существенная, ведь в прошлом году ею полностью оплачивал съемное жилье. Деньги кладу на депозит, а за продуктами езжу в Польшу. Раз в месяц закупиться там дешевле, чем в Киеве. В октябре сравнивал, что могу купить на 100 долларов. За эти деньги на распродаже в Кракове взял толстовку и купил продукты в супермаркете. В Киеве мне не хватило даже на свитер. Подобная кофта, как в Польше, у нас стоит 2800 гривен. С сотней дома пошел в "Ашан", но там обнаружил много просроченных и некачественных продуктов. Взял корзину киви, а они испорчены.

Экономист 30-летняя Екатерина Яновская из Одессы получает зарплату в евро. Для нее тоже курс стал невыгодным. Чтобы компенсировать колебания, держит сбережения в немецком банке.

- Если доллар еще кое-как ценится на рынке, то депозиты в евро низкие. Есть банки, которые дают три процента на долларовые депозиты и лишь одну десятую процента на валютные в евро. В то же время гривневые депозиты можно найти под восемнадцать процентов годовых. Но все понимают, что гривна нестабильна, - говорит Екатерина. - попросила работодателей сделать карту немецкого банка. Средства храню на карточке. На остаток ежемесячно начисляют один процент. Это выгоднее, но проблема в том, что валютной карточкой не могу рассчитаться в Украине. Поэтому, когда еду домой, меняю евро в аэропорту.