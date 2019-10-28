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вторник, 29 октября 2019 00:30

Общежитиями будут заниматься местные власти

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Кабмин одобрил программу передачи общежитий в собственность территориальных общин на следующие два года. Речь идет о жилье, принадлежащем государственным и коммунальным предприятиям. Это позволит провести капитальный ремонт зданий и улучшить условия проживания, объясняют в правительстве.

- Состояние общежитий в Украине на 80-90 процентов является крайне неудовлетворительным. Ситуация не изменится, пока четко не определят - кто имеет право получать в собственность такое жилье, на каких основаниях. И есть ли деньги у территориальной общины на ремонт, - говорит 49-летний Анатолий Топал, вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью. - Многие люди живут в ведомственных общежитиях, построенных до 1 декабря 1991 года. Когда предприятия становились частными, их со скандалами выселяли. Или создавали невыносимые условия проживания. В Киеве даже были поджоги. В начале 2019-го ввели мораторий на выселение из общежитий. Он будет действовать, пока программа передачи зданий в собственность территориальных общин не завершится.

Приватизировать комнаты жильцам разрешили еще два года назад. Приняли два закона. Люди в общежитиях десятилетиями ждут улучшения жилищных условий. В Оболонском районе столицы в прошлом году в очереди на квартиру была семья, которая ждет жилье более 40 лет. Его нет и вряд ли будет. Проблема в том, что Украина продолжает жить по правилам советского жилищного кодекса.

Те, кому удалось приватизировать комнату в общежитии, преимущественно продают ее. Спрос на такое жилье есть, потому что цена невысока. В Киеве на левом берегу комнату площадью 18 квадратных метров можно приобрести за $12 тысяч. Это свыше 300 тысяч гривен. В отдаленных районах столицы есть более дешевые предложения - $8-10 тысяч. В основном покупают молодые люди, чтобы задержаться в Киеве. Пытаются создать минимально комфортные условия. Например, обустраивают свой санузел. Правда, под большим вопросом, насколько это законно. Иногда комнаты в общежитиях используют для расселения. Перевозят туда проблемного совладельца квартиры.

Есть слухи, что приватизацию общежитий и квартир в ближайшее время могут приостановить. Жилье придется арендовать или каким-то образом выкупать. Потому что не может этот процесс длиться вечно. Если человек получил квартиру еще в советское время, почему до сих пор не приватизировал ее?

- Общежития на балансе коммунальных и государственных предприятий нуждаются не только в ремонте, но и в обновлении коммунальных сетей. Годами никто не финансировал их содержание. Жители расценивают такое жилье как временное. Поэтому также не спешат вкладывать деньги, - добавляет руководитель правового комитета Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита, 42 года.

- Все зависит от владельца недвижимости. Подходы к обслуживанию общежитий не будут одинаковы во всех территориальных общинах. Процесс передачи жилья не будет быстрым. Его надо подкрепить подзаконными и нормативными актами. Местная власть должна создать комиссию, которая будет фиксировать состояние здания. Передавать документацию, перечень зарегистрированных лиц в общежитии и договора с ними.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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