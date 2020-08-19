Общество остается разобщенным

- За 29 лет независимости оказалось, что в Украине не все так плохо, как могло быть. Но и не так хорошо, как это представляли в 1991-м, - говорит финансовый эксперт Алексей Кущ, 43 года.

- Украинское общество до сих пор расколото. Одна из причин - острое ощущение социальной несправедливости. Граждане считают, что 90 процентов богатств страны работают в интересах одного процента населения. Кроме того, потеряли индустриальный, промышленный, научный, инновационный потенциал. Из страны, которая производила самолеты и ракеты, превратились в экспортера кукурузы, подсолнечного масла и железной руды. Отсюда и экономическая бедность, трудовое рабство.

Прежде всего власти нужно решить, какую промышленную политику реализовывать в государстве. Акценты до сих пор не определены. В мире существуют 3 типа промышленных политик. Это наращивание промышленного потенциала по примеру Турции. Сокращение отставания от технологически развитых стран, как в Польше. Третий вариант - адаптация национальной промышленности с требованиями нового технологического уклада по примеру Южной Кореи. Эти 3 типа можно применять параллельно, в зависимости от региональной специфики. Например, в Киеве, Харькове есть возможности создать биотехнологические, фармацевтические предприятия. В юго-восточных регионах страны нужно наращивать индустриальный потенциал на базе традиционных отраслей экономики. В западных областях есть возможность создать малые и средние предприятия по изготовлению электротехники, химии.

Украинская экономика пластична и может противостоять кризисам, в отличие от соседней Беларуси. Также положительным изменением за годы независимости является первичное перераспределение капитала. Благодаря ему граждане стали собственниками жилья. Правда, государственную собственность в свое время перераспределили в пользу олигархов.

Грядет очередной экономический кризис. Она станет беспрецедентным по масштабам. Украинцам будет трудно справиться с затяжными проблемами без помощи государства. В то же время наши граждане уже смогли выработать устойчивость к кризисам, ведь пережили финансовые потрясения 2008-м, в 2014 годах. С другой стороны, каждый кризис становится экономически сложнее, усиливается сырьевая зависимость страны. Теряем отрасли с высокой долей добавочной стоимости.