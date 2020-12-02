В Верховной Раде предлагают создать единый реестр счетов физических и юридических лиц, индивидуальных банковских сейфов. Доступ к нему предоставить правоохранительным, контролирующим органам.

Создание реестра может привести к ухудшению защиты частной информации и снижению доверия к банкам, предостерегли в Нацбанке.

- Известны случаи, когда налоговая и таможня сливали базы данных на черном рынке. Можно только представить, что будет, если эти структуры получат доступ к банковской тайне. Воры смогут купить базу и узнать, сколько денег держит на депозитах любой из граждан, - говорит финансовый эксперт 43-летний Алексей Кущ. - Сейчас банковскую тайну раскрывают в индивидуальном порядке. Налоговая или полиция должна запросить конкретную информацию. Обязательно указать основание - решение суда или уголовное дело. А теперь речь идет о реестре, к которому контролирующие органы будут иметь автоматический доступ.

Нововведение больше всего затронет трудовых мигрантов, предпринимателей. Например, человек приехал с заработков и приобрел квартиру за миллион гривен. Если реестр заработает, при покупке недвижимости задекларируют прирост имущественного состояния на миллион гривен - стоимость квартиры. А доходов задекларированных у владельца не будет. Государство взыщет налог со всей суммы. В создании реестра вижу только минусы. Можно будет "кошмарить" людей. Когда у кого-то есть депозит, но нет подтвержденных доходов.

В Украине любят сравнивать внутреннюю ситуацию с другими странами, где банковская тайна постепенно исчезает. Но мы должны обращать внимание не на Швейцарию 2020 года, а на Польшу 1990-х или Италию 1980-х. Тогда не смотрели на происхождение средств. Это привело к тому, что почти весь капитал постсоветского пространства бежал в европейскую банковскую систему, прежде всего - швейцарскую. Сейчас они достигли значительного развития, поэтому уже неинтересно привлекать сомнительный капитал. Украина только через 10 лет сможет достичь стандартов Западной Европы. Нашей банковской системе нужны деньги. Конечно, надо фильтровать коррупционные или теневые средства. Но огромный массив денег, заработанных украинцами, надо привлекать в банковскую систему за счет упрощения процедур, усиления защиты банковской тайны.

12 тысяч гривен зарплаты предлагают специалистам по работе с просроченной задолженностью. Таких называют коллекторами. Обещают премии за каждый возвращенный долг. Некоторые работодатели разыгрывают среди лучших работников ценные призы - телефоны, путевки. Вакансии есть в банках, финансовых учреждениях и фирмах, торгующих техникой в ​​кредит. Также набирают людей компании по возврату долгов.