"Нововведение больше всего затронет трудовых мигрантов"

 
Ексклюзивы
1/5
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 333
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 4680
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 531
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 207
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 252
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 2052
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 801
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 819
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2709
Фото
Все фото
2
2
2
3
2
Просрочили с выплатой микрокредита? Тогда вам к &quot;Dolga net&quot;
Просрочили с выплатой микрокредита? Тогда вам к "Dolga net"
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Интервью
1/5
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 333
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Просмотров: 189
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 441
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 4680
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 531
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 декабря 2020
1 Просмотров: 297
Експеримент
Подруга навчається на психолога. Для дипломної затіяла експеримент. У групах Viber публікує вигадане оголошення: "На вулиці Польовій знайдено ...
четверг, 03 декабря 2020 00:51

"Нововведение больше всего затронет трудовых мигрантов"

  Комментировать

В Верховной Раде предлагают создать единый реестр счетов физических и юридических лиц, индивидуальных банковских сейфов. Доступ к нему предоставить правоохранительным, контролирующим органам.

Создание реестра может привести к ухудшению защиты частной информации и снижению доверия к банкам, предостерегли в Нацбанке.

- Известны случаи, когда налоговая и таможня сливали базы данных на черном рынке. Можно только представить, что будет, если эти структуры получат доступ к банковской тайне. Воры смогут купить базу и узнать, сколько денег держит на депозитах любой из граждан, - говорит финансовый эксперт 43-летний Алексей Кущ. - Сейчас банковскую тайну раскрывают в индивидуальном порядке. Налоговая или полиция должна запросить конкретную информацию. Обязательно указать основание - решение суда или уголовное дело. А теперь речь идет о реестре, к которому контролирующие органы будут иметь автоматический доступ.

Нововведение больше всего затронет трудовых мигрантов, предпринимателей. Например, человек приехал с заработков и приобрел квартиру за миллион гривен. Если реестр заработает, при покупке недвижимости задекларируют прирост имущественного состояния на миллион гривен - стоимость квартиры. А доходов задекларированных у владельца не будет. Государство взыщет налог со всей суммы. В создании реестра вижу только минусы. Можно будет "кошмарить" людей. Когда у кого-то есть депозит, но нет подтвержденных доходов.

В Украине любят сравнивать внутреннюю ситуацию с другими странами, где банковская тайна постепенно исчезает. Но мы должны обращать внимание не на Швейцарию 2020 года, а на Польшу 1990-х или Италию 1980-х. Тогда не смотрели на происхождение средств. Это привело к тому, что почти весь капитал постсоветского пространства бежал в европейскую банковскую систему, прежде всего - швейцарскую. Сейчас они достигли значительного развития, поэтому уже неинтересно привлекать сомнительный капитал. Украина только через 10 лет сможет достичь стандартов Западной Европы. Нашей банковской системе нужны деньги. Конечно, надо фильтровать коррупционные или теневые средства. Но огромный массив денег, заработанных украинцами, надо привлекать в банковскую систему за счет упрощения процедур, усиления защиты банковской тайны.

12 тысяч гривен зарплаты предлагают специалистам по работе с просроченной задолженностью. Таких называют коллекторами. Обещают премии за каждый возвращенный долг. Некоторые работодатели разыгрывают среди лучших работников ценные призы - телефоны, путевки. Вакансии есть в банках, финансовых учреждениях и фирмах, торгующих техникой в ​​кредит. Также набирают людей компании по возврату долгов.

Автор: Юлия КАРМАНСКАЯ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Нововведение больше всего затронет трудовых мигрантов"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
11
 Просмотров: 45975
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде 3 Просмотров: 33345
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
8
 Просмотров: 15993
&quot;Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз&quot; - женатый &quot;слуга&quot; переписывался с любовницей в Раде
"Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз" - женатый "слуга" переписывался с любовницей в Раде
5
 1 Просмотров: 11430
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
5
 Просмотров: 10602
Деньги
Няне платят 187 гривен в час
Няне платят 187 гривен в час Просмотров: 9
Гривна должна хотя бы несколько лет иметь стабильный курс
Гривна должна хотя бы несколько лет иметь стабильный курс Просмотров: 198
"Музыка Бетховена увеличивает урожайность примерно на треть"
"Музыка Бетховена увеличивает урожайность примерно на треть" Просмотров: 18
Фермеры не могут получить дешевые кредиты
Фермеры не могут получить дешевые кредиты Просмотров: 9
Норки за год съедают около 50 тысяч тонн отходов
Норки за год съедают около 50 тысяч тонн отходов Просмотров: 45
Больше всего комментируют
3
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде
3
На Едином казначейском счете осталось меньше 20 млрд грн
1
Експеримент
1
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1
В Киеве учащаются ограбления: как уберечься
Голосов: 269
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть