Наталия Задорожная покупает дрова в кредит

- Живем вдвоем с сыном-школьником, муж умер. Дом отапливаем дровами. На них постоянно не хватает денег, - рассказывает 43-летняя Наталия Задорожная из города Кодыма на Одесчине.

- Зарабатываю немного. Работаю учительницей музыки на полставки. Немного подрабатываю частными уроками. Чтобы сэкономить, перерезали все деревянное вблизи хаты. Потом начали собирать ветки в посадках. Но такое топливо неэффективно. Охапка сгорает за час, а дом не прогревается. Складометр нерубленных дров продают по 400 гривен. Рубленные - 700. В ЗИЛ помещается четыре складометра. Чтобы хорошо топить зимой, нужно не менее пяти машин дров.

Знакомая предложила оплатить топливо в рассрочку. Она работает в банке. Ее муж возглавляет предприятие, которое заготовляет древесину. Теперь ежемесячно плачу по 1250 гривен. В сентябре рассчитаюсь за прошлогодний кредит и возьму следующий. Мне так выгоднее, чем сразу собрать большую сумму на дрова.

Банки предлагают потребительские кредиты, в том числе на дрова. Средняя ставка 16,7-21 процент годовых.