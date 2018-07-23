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вторник, 24 июля 2018 05:30

Наталия Задорожная покупает дрова в кредит

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- Живем вдвоем с сыном-школьником, муж умер. Дом отапливаем дровами. На них постоянно не хватает денег, - рассказывает 43-летняя Наталия Задорожная из города Кодыма на Одесчине.

- Зарабатываю немного. Работаю учительницей музыки на полставки. Немного подрабатываю частными уроками. Чтобы сэкономить, перерезали все деревянное вблизи хаты. Потом начали собирать ветки в посадках. Но такое топливо неэффективно. Охапка сгорает за час, а дом не прогревается. Складометр нерубленных дров продают по 400 гривен. Рубленные - 700. В ЗИЛ помещается четыре складометра. Чтобы хорошо топить зимой, нужно не менее пяти машин дров.

Знакомая предложила оплатить топливо в рассрочку. Она работает в банке. Ее муж возглавляет предприятие, которое заготовляет древесину. Теперь ежемесячно плачу по 1250 гривен. В сентябре рассчитаюсь за прошлогодний кредит и возьму следующий. Мне так выгоднее, чем сразу собрать большую сумму на дрова.

Банки предлагают потребительские кредиты, в том числе на дрова. Средняя ставка 16,7-21 процент годовых.

Автор: Валентина МУРАХОВСЬКА
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