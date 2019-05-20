Надежно хранить деньги на депозите

- Украинцы традиционно меняют гривны на доллары. На руках у населения почти 83 миллиарда долларов, по данным Национального банка. Если все депозиты в банках перевести в валюту, то получим только 15 миллиардов долларов. Это неправильно. Деньги должны работать, а не лежать под матрасами, - говорит экономист Александр Охрименко, 54 года.

- Сегодня ситуация с банками стабильна. Очередного кризиса не прогнозируют. Хранить деньги на депозите надежно. В среднем банки предлагают 12,3 процента годовых. Те, кто любит рисковать, выбирают более высокие ставки. Есть люди, которые категорически отказываются нести деньги в банки или идут только в государственные банки. Популярны как долгосрочные, так и краткосрочные депозиты. Некоторые выбирают вклады до востребования, когда средства можно снять с карточки досрочно. Если уверены, что деньги не понадобятся ближайшие пять лет, кладите их на валютный депозит на несколько лет. Тогда удастся заработать. Если средства надо в ближайшее время, то предпочтение стоит отдать гривневым вкладам на несколько месяцев или год.

Министерство финансов рекламирует облигации внутреннего государственного займа. Однако они не слишком доступны для населения. Банки работают с клиентами, которые могут вложить в облигации от миллиона гривен. Конечно, случаются предложения и от тысячи гривен. Но дополнительные расходы на открытие и обслуживание счета. Придется потратить в разы больше, а заработать не удастся. С другой стороны, облигации имеют преимущества. Например, не надо платить налог с дохода, риск потерять деньги почти нулевой. Можно хорошо заработать - облигации предлагают под 15-20 процентов.

- Украинцы не спешат нести деньги в банки, потому что не доверяют им. Это связано с нестабильной политической ситуацией. Также имеем малую сумму гарантирования вкладов - 200 тысяч гривен. Деньги обещают вернуть в течение 1-12 месяцев. За последние 10 лет размер компенсации не изменился, - говорит финансовый аналитик 38-летний Алексей Лупоносов.

Вообще в мире депозиты теряют популярность. Банки предлагают хранить деньги под 1-2 процента годовых. Иногда ставки вообще минусовые. На депозите стоит держать не более 200 тысяч гривен. Если есть большие сбережения, инвестируйте в себя. Получите хорошее образование, откройте бизнес.

Выгодно хранить деньги в банковском золоте. Сегодня его приравняли к активам первой категории. Золото уже не товар, это - деньги. Кроме того, драгоценного металла стали меньше добывать. Поэтому цена на него будет только расти. Вместе с тем такая инвестиция подходит гражданам, которые могут ждать более 10 лет. Тогда можно получить прибыль. Если нет такой возможности, покупать банковское золото не стоит.

Квартиру можно продать за три месяца

- Чаще всего люди вкладывают деньги в недвижимость, чтобы сдавать ее в аренду или перепродать. Купить квартиру и держать ее закрытой до момента, пока вырастут дети - невыгодно. Потеряете деньги. Коммунальные тарифы постоянно растут, налоговая политика тоже меняется, - говорит 45-летний Руслан Земляной, руководитель профессионального клуба застройщиков.

- У нас слабая экономика, поэтому национальная валюта постоянно обесценивается. Недвижимость позволяет существенно уменьшить влияние колебания курса валют. Квартира на первичном рынке за 10 лет не потеряет ни в цене, ни в качестве. В то же время надо обращать внимание на такой показатель - сколько времени понадобится владельцу имущества, чтобы продать его и вернуть свои деньги. На вторичном рынке за последние годы этот показатель существенно снизился. Чтобы выгодно продать жилье, понадобится от трех до шести месяцев.

Лучше всего покупать жилье в новостройках на этапе строительства. Сможете сэкономить 15-20 процентов реальной стоимости квартиры.