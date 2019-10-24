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пятница, 25 октября 2019 06:50

Начали действовать новые правила оформления субсидий

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Правительство упростило условия назначения субсидий отдельным категориям населения.

Теперь будет легче оформить льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг детским домам семейного типа, военнослужащим. Также семьям, которые приобрели прицеп для авто менее пяти лет тому назад. Изменения касаются супружеских пар старше 60 лет, которые зарегистрированы по разным адресам в сельской местности. Теперь при назначении субсидии не будут учитывать доходы одного из супругов.

Детским домам семейного типа разрешили назначать субсидию на сверхнормативную площадь жилья. В их доход не будут учитывать материальную помощь и стипендию детей-сирот. У военнослужащих не будут требовать информацию об уплате единого социального взноса.

Одновременно с мая 2020-го вырастет один из ключевых показателей — базовая норма расходов на жилищно-коммунальные услуги. Сейчас субсидиант должен самостоятельно платить за коммунальные не менее 15% суммы. Со следующего года будет 20%.

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