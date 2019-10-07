"На продукты уходит две зарплаты. Третья - на школьные и садковые нужды"

Львовянка 36-летняя Ирина Ганулик дважды в неделю ходит на базар за продуктами. Каждый раз тратит 500-800 грн. Покупает мясо, рыбу, овощи, крупы, молоко. Заметила, что цены растут ежемесячно.

- Раньше не искала по супермаркетам акции. Думала, что дешевле продают просроченный товар. Теперь чаще забегаю в маркеты посмотреть, на что акцию поставили, - рассказывает Ирина. - На днях масло и сметану так брала. Такое впечатление, что молочные продукты скоро станут дефицитом. На базаре цены - космос. За килограмм творога просят 70-80 гривен. В прошлом году я его по 25 гривен брала.

Ирина работает из дома бухгалтером. Занимается тремя фирмами. Муж 37-летний Сергей - дальнобойщик. Воспитывают дочерей 14-летнюю Каролину и Веронику, 6 лет.

- На каждой фирме получаю по 3000 гривен. Двух зарплат хватает на продукты. Третья идет на школьные и садковые нужды. У Сергея зарплата каждый месяц разная. Бывает 30-40 тысяч заработает, а иногда и 10 не принесет. На рынок обычно беру тысячу гривен, но стараюсь потратить половину. Иногда денег не хватает. Сейчас мясо подорожало. Полгода тому назад телятину можно было по 100-120 гривен купить. Теперь дешевле 160-180 не найдешь. Такая же история с курятиной, подорожала вдвое. Картошка добавила 5 гривен, килограмм дешевле 13-15 не найдешь. Правда, лук подешевел. Это радует. Ранее ежегодно осенью закупали овощи на зиму. Сейчас не будем. Подвал затопило, негде хранить. В домашнем меню часто используем импортные продукты - сыры, оливковое и виноградное масло, итальянские макароны. Муж привозит из командировок. Еще в прошлом году, чтобы не усложнять себе жизнь, покупали вареники, пельмени. Также заказывали обеды на сайтах готовой пищи. Теперь отказались. Стало дорого. Со старшей дочерью сами по вечерам лепим вареники. Каждое воскресенье варю борщ. В прошлом году продукты на него обходились в 50 гривен. Сейчас не менее 100 надо потратить.

- Если иду на рынок, то скупаюсь сразу на неделю. Трачу 200-400 гривен, - говорит 61-летняя Наталья Шашкова из Киева. Работает в швейном ателье. Зарабатывает ежемесячно 14-17 тыс. грн.

- Люблю ходить по пятницам на фермерский рынок у метро Кловская. Всегда покупаю творог, мясо, овощи, фрукты. Иногда - мед. На базарах цены не очень поднялись. А вот в магазинах теперь оставляю больше денег. Пачка масла сливочного была 42 гривны, теперь стоит на 10 больше. Сало подорожало. В прошлом году стоило 80-120 гривен, сейчас 100-250. Мед подорожал. Ранее пол-литровую банку брала за 40 гривен, теперь плачу 60. Домашние яйца были по 35, подорожали до 40 А магазинные наоборот, продают дешевле.

Мне больше нравится ходить на базар. Там можно взять продукты в кредит. В магазине просто так не дадут. Недавно в гости приехала подруга, а у меня с деньгами туго. Я пошла к знакомым продавцам. Дали под честное слово мяса на 230 гривен и овощей на 90. Занесла деньги позже. А началось с того, что похвалила несколько раз их товар. Меня запомнили. Впоследствии сдружились.

Отказались от сладостей

- Продукты покупаем преимущественно в супермаркетах, по базарам нет времени ходить. Тратим 1400 гривен в неделю, - говорит 36-летняя Алина Манько. Преподает зарубежную литературу в профессиональном лицее Черкасс.

- Наш семейный бюджет - 15 тысяч гривен. Муж работает учителем в школе. Воспитываем 11-летнюю дочь. Свинину покупаю, когда получаю зарплату. Если надо сэкономить, беру курятину. За рыбой хожу в специализированные магазины. Там свежее и выбор больше. Стараюсь искать акции. Отказались от магазинных сладостей, экономим на одежде. Покупаем только при необходимости. Заметила, что больше всего в последние годы подорожали овощи и фрукты. Когда была высокая цена на лук, не брали его. То же с яблоками. Часть овощей на даче выращиваем. Ягоды в сезон едим собственные. Чаще всего дома готовлю жаркое или какую-то крупу с мясом и овощами. Экономим также на коммунальных услугах. Купили бойлер, посуду моем холодной водой. Готовлю в мультиварке. Так выгоднее, чем на газовой плите.