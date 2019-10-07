"На продукты уходит две зарплаты. Третья - на школьные и садковые нужды"

 
Ексклюзивы
1/5
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 1791
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1575
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
2 Просмотров: 4185
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 5832
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3618
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
1 Просмотров: 1908
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Просмотров: 495
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Просмотров: 1521
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
Просмотров: 5058
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
1 Просмотров: 1521
Фото
Все фото
2
2
3
2
2
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Игрушку по детскому рисунку сошьют за 350 гривен
Игрушку по детскому рисунку сошьют за 350 гривен
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 1260
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6165
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1224
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 963
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 765
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2019
Просмотров: 342
Лавка під вікном
Якщо йти вулицею Шкільною в Тальному, то наша хата праворуч. Раніше, як ще була жива мати, вона зустрічала мене, сидячи на лавочці. Щоби не тратити ...
вторник, 08 октября 2019 07:20

"На продукты уходит две зарплаты. Третья - на школьные и садковые нужды"

  Комментировать

Львовянка 36-летняя Ирина Ганулик дважды в неделю ходит на базар за продуктами. Каждый раз тратит 500-800 грн. Покупает мясо, рыбу, овощи, крупы, молоко. Заметила, что цены растут ежемесячно.

- Раньше не искала по супермаркетам акции. Думала, что дешевле продают просроченный товар. Теперь чаще забегаю в маркеты посмотреть, на что акцию поставили, - рассказывает Ирина. - На днях масло и сметану так брала. Такое впечатление, что молочные продукты скоро станут дефицитом. На базаре цены - космос. За килограмм творога просят 70-80 гривен. В прошлом году я его по 25 гривен брала.

Ирина работает из дома бухгалтером. Занимается тремя фирмами. Муж 37-летний Сергей - дальнобойщик. Воспитывают дочерей 14-летнюю Каролину и Веронику, 6 лет.

- На каждой фирме получаю по 3000 гривен. Двух зарплат хватает на продукты. Третья идет на школьные и садковые нужды. У Сергея зарплата каждый месяц разная. Бывает 30-40 тысяч заработает, а иногда и 10 не принесет. На рынок обычно беру тысячу гривен, но стараюсь потратить половину. Иногда денег не хватает. Сейчас мясо подорожало. Полгода тому назад телятину можно было по 100-120 гривен купить. Теперь дешевле 160-180 не найдешь. Такая же история с курятиной, подорожала вдвое. Картошка добавила 5 гривен, килограмм дешевле 13-15 не найдешь. Правда, лук подешевел. Это радует. Ранее ежегодно осенью закупали овощи на зиму. Сейчас не будем. Подвал затопило, негде хранить. В домашнем меню часто используем импортные продукты - сыры, оливковое и виноградное масло, итальянские макароны. Муж привозит из командировок. Еще в прошлом году, чтобы не усложнять себе жизнь, покупали вареники, пельмени. Также заказывали обеды на сайтах готовой пищи. Теперь отказались. Стало дорого. Со старшей дочерью сами по вечерам лепим вареники. Каждое воскресенье варю борщ. В прошлом году продукты на него обходились в 50 гривен. Сейчас не менее 100 надо потратить.

- Если иду на рынок, то скупаюсь сразу на неделю. Трачу 200-400 гривен, - говорит 61-летняя Наталья Шашкова из Киева. Работает в швейном ателье. Зарабатывает ежемесячно 14-17 тыс. грн.

- Люблю ходить по пятницам на фермерский рынок у метро Кловская. Всегда покупаю творог, мясо, овощи, фрукты. Иногда - мед. На базарах цены не очень поднялись. А вот в магазинах теперь оставляю больше денег. Пачка масла сливочного была 42 гривны, теперь стоит на 10 больше. Сало подорожало. В прошлом году стоило 80-120 гривен, сейчас 100-250. Мед подорожал. Ранее пол-литровую банку брала за 40 гривен, теперь плачу 60. Домашние яйца были по 35, подорожали до 40 А магазинные наоборот, продают дешевле.

Мне больше нравится ходить на базар. Там можно взять продукты в кредит. В магазине просто так не дадут. Недавно в гости приехала подруга, а у меня с деньгами туго. Я пошла к знакомым продавцам. Дали под честное слово мяса на 230 гривен и овощей на 90. Занесла деньги позже. А началось с того, что похвалила несколько раз их товар. Меня запомнили. Впоследствии сдружились.

Отказались от сладостей

- Продукты покупаем преимущественно в супермаркетах, по базарам нет времени ходить. Тратим 1400 гривен в неделю, - говорит 36-летняя Алина Манько. Преподает зарубежную литературу в профессиональном лицее Черкасс.

- Наш семейный бюджет - 15 тысяч гривен. Муж работает учителем в школе. Воспитываем 11-летнюю дочь. Свинину покупаю, когда получаю зарплату. Если надо сэкономить, беру курятину. За рыбой хожу в специализированные магазины. Там свежее и выбор больше. Стараюсь искать акции. Отказались от магазинных сладостей, экономим на одежде. Покупаем только при необходимости. Заметила, что больше всего в последние годы подорожали овощи и фрукты. Когда была высокая цена на лук, не брали его. То же с яблоками. Часть овощей на даче выращиваем. Ягоды в сезон едим собственные. Чаще всего дома готовлю жаркое или какую-то крупу с мясом и овощами. Экономим также на коммунальных услугах. Купили бойлер, посуду моем холодной водой. Готовлю в мультиварке. Так выгоднее, чем на газовой плите.

Автор: Юлия ЛИПИЧ, Марьяна ЧОРНИЕВИЧ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"На продукты уходит две зарплаты. Третья - на школьные и садковые нужды"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
октября

Революционеру отрезали руки

Самое читаемое
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление Просмотров: 204113
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
14
 Просмотров: 72284
Умерла молодая украинская актриса театра и кино
Умерла молодая украинская актриса театра и кино Просмотров: 36668
&quot;Слуга, выходи! Народ пришел!&quot; - как украинцы выступили против решений Зеленского
"Слуга, выходи! Народ пришел!" - как украинцы выступили против решений Зеленского
20
 4 Просмотров: 17731
Умерли сиамские близнецы, которые родились в Черновцах
Умерли сиамские близнецы, которые родились в Черновцах Просмотров: 17578
Деньги
Фермеры выжидают выгодную цену
Фермеры выжидают выгодную цену Просмотров: 279
Доллар должен стоить 27,5 гривны
Доллар должен стоить 27,5 гривны Просмотров: 423
Когда курс упал - стал терять
Когда курс упал - стал терять Просмотров: 144
Могут рассчитывать только на минимальные выплаты
Могут рассчитывать только на минимальные выплаты Просмотров: 2736
Закон восприняла как личную трагедию
Закон восприняла как личную трагедию Просмотров: 540
Больше всего комментируют
11
"Нет капитуляции!" - по всей Украине прошли вече (трансляция в прямом эфире)
5
За обмен валюты придется платить: подробности
4
"Слуга, выходи! Народ пришел!" - как украинцы выступили против решений Зеленского
3
Порошенко загнал Бойко в угол: то есть не Путин виноват в войне против Украины, а украинская власть?
3
Богдан намекнул на "проплаченное" вече. Активисты ответили жестким условием
Голосов: 2002
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua