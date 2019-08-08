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пятница, 09 августа 2019 07:20

На открытие бизнеса одолжили пять тысяч долларов

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— Всегда хотел иметь собственный бизнес, потому что работа на кого-то загоняет в рамки. У меня есть земля. Собирался оформлять кредит, чтобы посадить ореховый сад. Но денег не дали, — рассказывает 24-летний Богдан Мацюра. Три месяца тому назад с девушкой Зоряной Харко, 20 лет, открыл во Львове ресторан здорового и быстрого питания "Гейзер".

Богдан учился на повара во Львовском кооперативном колледже экономики и права. Работал су-шефом в ресторане японской кухни. Полтора года служил в добровольческом полку "Азов".

— Во Львове мало заведений такого направления. Больше обычных фаст-фудов. Готовим овощи, мясо, рыбу на пару. Соусы делаем на основе масла, обезжиренного йогурта. Булочки, хлеб у нас из цельнозерновой, смеси ржаной и пшеничной муки. Работаем вдвоем. Сэндвичи стоят 50 гривен, салаты — 70. Из напитков есть кофе, чай, лимонад. Сначала собирались готовить преимущественно еду на вынос. Впоследствии поняли, что сами себя ограничили слишком маленьким помещением. Можем кормить людей и в ресторане. Сейчас добавляем в меню пасты, еще будут супы.

На открытие бизнеса одолжили пять тысяч долларов. Поиском помещения, документами занимались месяц. Ремонт делали самостоятельно. Отец Зоряны помогал. Некоторые документы готовим до сих пор. Например, в начальном перечне необходимых не указана пожарная сигнализация. А без этого разрешение из горсовета не дадут. Потратили кучу времени и денег. Бизнес работает в плюс, хотя долг еще не успел вернуть. Для себя установили зарплату 10 тысяч гривен в месяц.

Автор: Ирина ЛЕВИЦКАЯ
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09
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